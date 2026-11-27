Solo se requieren 38 segundos en el ascensor más rápido del mundo para subir 508 metros hasta la cima del rascacielos Taipei 101.

En esta noticia <b>Valor agregado</b>

“La Cancillería argentina debería tener en cuenta que, aunque no tengamos lazos diplomáticos oficiales, podemos desarrollar vínculos sustantivos. Hay que aprovechar la complementariedad que existe entre el potencial agroganadero y minero argentino y el liderazgo tecnológico taiwanés”.

Con estas declaraciones dichas en un encuentro con medios de habla hispana, el ministro taiwanés de Asuntos Exteriores, Lin Chia-lung, expresó su disposición a estrechar lazos con los países miembros del Mercosur y a convertir la región en un polo tecnológico capaz de exportar esos beneficios al resto del mundo.

Lin se refirió puntalmente a los vínculos bilaterales bajo el Gobierno de Javier Milei y se quejó de que, pese al deseo de Taipéi de estrechar sus relaciones con Buenos Aires, la Cancillería argentina se haya opuesto “tajante y vehementemente” a este acercamiento .

Gigantes mundiales como Nvidia, Apple, AMD Qualcomm y Broadcom dependen por completo de los semiconductores que se producen en Taiwán. Agustín Barletti

Asimismo, aseguró que Taiwán intenta promover la creación de una Cámara Comercial del Río de la Plata, pero “lamentablemente los funcionarios uruguayos son bastante reservados ante la iniciativa”, y opinó que, con esa actitud, “están perjudicando sus intereses”.

Valor agregado

“Desde Taiwán podemos ayudar a darle un mayor valor agregado a los productos argentinos. Desde que el presidente Milei tomó posesión lo hemos intentado, pero en vano: no es posible lograr buenos canales de comunicación, y es una pena que no podamos hacer en Argentina lo que hemos hecho en Paraguay”, recalcó.

Paraguay es el único país sudamericano que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwan a pesar de las presiones de China.

Respecto a Bolivia, Lin defendió la necesidad de abrir una oficina de representación de Taipéi para facilitar la tramitación de visados y, de paso, estrechar la colaboración bilateral, por ejemplo, permitiendo a los bolivianos participar en los cursos de formación que la isla ofrece en el vecino Paraguay.

“Bolivia es una nación con una enorme riqueza minera, pero esta riqueza debe redundar en beneficio del desarrollo de la ciudadanía y no ser controlada por China. Yo me pregunto, un país que es territorialmente importante como Bolivia, ¿por qué se somete al control de China?”, criticó el canciller.

En los últimos años Taipéi viene reforzando sus lazos extraoficiales con numerosos países, entre ellos Estados Unidos, Japón y varios Estados miembros de la Unión Europea, en un intento por contrarrestar el aislamiento internacional al que lo somete Pekín. Es tiempo de que el Mercosur, vea los enormes beneficios que obtiene Paraguay de su alianza con Taiwán, e intente el mismo camino.