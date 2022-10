Se analizaron las vías navegables a escala regional

Un encuentro regional convocó a diversos actores de los países integrantes del Tratado de la Hidrovía Paraguay Paraná y del Corredor Bioceánico. Asistieron representantes de los sectores público y privado, de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, integrantes de la Hidrovía, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay, y del corredor bioceánico.

Con una notable convocatoria, el viernes 21 de octubre, en la Sala de Convenciones del Banco Central del Paraguay, se desarrolló el Tercer Congreso "Hidrovía Paraguay-Paraná Corredor Bioceánico", organizado por el Centro de Estudio de Derecho Marítimo, el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y Mundo Fluvial y Marítimo Paraguay.

El objetivo de la convocatoria fue promocionar las actividades de comercio fluvial, marítimo y portuario a través de una jornada de experiencias y disertaciones en torno a la actividad logística, de navegación fluvial, de exposiciones sobre la Hidrovía Paraguay - Paraná, y el Corredor Bioceánico. Se contó con la presencia de exponentes nacionales e internacionales que compartieron sus experiencias y conocimientos.

Paraguay dio a conocer su participación en la red del transporte, logística y mecanismos de integración comercial internacional con el mundo. También destacó que el país tiene la tercera flota fluvial más grande del mundo. Por otro lado, se abordó el papel de los actores en los distintos escenarios públicos y privados involucrados en la actividad de transporte, infraestructura e instalaciones portuarias.

El Congreso tuvo una concurrencia de más de 600 personas de todos los sectores interesados, entre ellos estudiantes universitarios, profesionales, empresarios, prestadores de servicio de los sectores jurídico, económico y político. También participaron, de forma virtual, 200 personas de otros países.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del presidente del Centro de Estudios de Derecho Marítimo y el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, el Profesor Doctor Fernando Beconi, quien estuvo acompañado en la mesa de honor por los Profesores Doctores Bonifacio Ríos Ávalos, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia y Profesor Titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, Miryan Peña Candia, ex ministra de la Corte Suprema de Justicia, Decana y Profesora Titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, Santiago Adán Brizuela Servín, ex presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho marítimo, Decano de la Universidad Autónoma de Asunción y Profesor titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, Víctor Manuel Núñez, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Paciello presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Rivero, secretario general del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, el Escribano Rodolfo Ricciardi Jara, presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo Italiana y Pedro Céspedes, presidente del Consejo Nacional de Zonas Francas del Paraguay

Auspiciaron el evento el Estudio Beconi Abogados, la Entidad Itaipú Binacional, la empresa paraguaya Consorcio de Ingeniería Electromecánica SA (CIE), la empresa paraguaya Zona Franca Global SA, la compañía belga, Jan De Nul AG, entre otras prestigiosas firmas.