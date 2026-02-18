El Consejo Directivo de la CGT definió un paro general de actividades, a realizarse el día que se debata el proyecto de ley de “Reforma Laboral” en Diputados. “Los ferroportuarios adherimos a la medida de fuerza, por lo que le solicitamos a nuestros compañeros, su pleno acatamiento”, señaló la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA) en un comunicado. El escrito, que lleva la firma de Artemio G. Zufriategui, secretario general Adjunto Ferroportuario y de Ricardo O. Alonso, prosecretario de Relaciones Institucionales y y Política Ferroportuaria, destacó que “se encuentran en juego todos los derechos laborales conocidos hasta el momento y establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo y los Convenios Colectivos, se viola la Constitución Nacional y los Convenios Internacionales suscritos por nuestro país en materia de protección al trabajador y que cobran rango constitucional”. Tras destacar que “este proyecto contó con la complicidad de senadores que dicen pertenecer a la oposición, y que fue escrito por abogados de grandes empresas”, el comunicado señaló que “de la efectividad de la medida de fuerza, depende que sea rechazado por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, o al menos que se modifiquen una gran cantidad de artículos que lesionan el derecho laboral”. A juicio de APDFA, el proyecto del oficialismo, “no genera empleo, no incorpora derechos, no moderniza las relaciones del trabajo, no protege al trabajador, ataca el corazón de la representatividad de los trabajadores. Condiciona la única herramienta de los trabajadores para defender sus derechos, la huelga y las Asambleas. Castiga al trabajador que padece una enfermedad, le extiende la jornada laboral, y le quita recursos a la Seguridad Social y les quita salario a los trabajadores”. Con respecto al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que instituye el proyecto de ley para reemplazar a las indemnizaciones, desde APDF consideraron que “solo se busca beneficiar a las grandes empresas, y generar un negocio millonario para los amigos del poder”. “De aprobarse esta ley tal como está, de producirse un despido (no habrá fondos en el FAL) o una enfermedad, será descontado el 75% o el 50 % del salario del trabajador. Para tomarse vacaciones, el empleador dirá cuantos días y en qué momento se pueden tomar y solo una vez cada tres años podrán ser tomadas en verano. Si el empleador lo decide habrá que trabajar 12 horas corridas, pero no serán pagadas al 50% o al 100% según corresponde en la actualidad, el trabajador solo tendrá un crédito de cuatro horas (banco de horas) que podrá tomarse cuando el patrón lo disponga”, explicaron desde APDFA en el comunicado. .