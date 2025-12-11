La Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA) llevó adelante sus elecciones de Delegados/as de Personal en las empresas Administración de Infraestructuras Ferroviarias SA (ADIFSA) y Operadora Ferroviaria S.E. – Sede Central (SOFSA).

El acto electoral del sindicato, se llevó a cabo el 9 de diciembre con una participación destacada de afiliados y afiliadas que ratificaron su compromiso con la vida democrática y el futuro del sector ferroviario y ferroportuario.

ADIFSA es la empresa estatal responsable del desarrollo, mantenimiento y modernización de la infraestructura ferroviaria en todo el país. Su rol es estratégico para el crecimiento del sistema ferroviario nacional.

Por su parte, SOFSA es la empresa pública encargada de la operación de los servicios ferroviarios de pasajeros en distintas líneas, coordinando y administrando recursos esenciales para garantizar un transporte seguro y eficiente para millones de personas.

Qué planea hacer el gobierno con la administración de los ferrocarriles.

En este marco, los afiliados y afiliadas de ambas empresas participaron masivamente del proceso electoral, que transcurrió con absoluta normalidad.

Resultados

SOFSA Central: la Lista Gris obtuvo un 85,7 % de los votos.

ADIFSA: la Lista Gris resultó ganadora con un 74,8 % de los votos.

“Estos resultados reflejan una elección contundente, en la que las y los trabajadores eligieron con claridad un modelo de sindicalismo serio, responsable y representativo, que prioriza las necesidades reales del personal y sostiene una trayectoria coherente de gestión”, destacaron desde la Lista Gris en un comunicado.

Con este resultado quedó en evidencia la distancia entre la voluntad colectiva de los afiliados y ciertas expresiones de la oposición, cuyo accionar se vio marcado por estilos de conducción centrados más en la construcción de figuras personalistas que en la defensa del conjunto. La comunidad ferroviaria dejó en claro que no acompaña modelos que giran en torno a ambiciones individuales, sino a proyectos sólidos, democráticos y orientados al bien común.

Enfoque de la gestión

Desde la Lista Gris afirmaron que “representan la visión que la mayoría del sindicato reconoce como propia: una gestión dedicada al bienestar de los afiliados y afiliadas, al fortalecimiento de la institución sindical y a la defensa permanente del sistema ferroviario y ferroportuario argentino”.

APDFA renueva así su rumbo, con la legitimidad que otorga el voto masivo de sus trabajadores y trabajadoras, y con el compromiso de seguir construyendo un sindicalismo moderno, participativo y alineado con los desafíos del país.