El 23 de abril abrirá sus puertas al público la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Se trata de uno de los eventos culturales más importantes del mundo de habla hispana. Para el sector de puertos, vías navegables, marina mercante e industria naval, será clave el 28 de abril a las 17:30 cuando se presentará el libro “Horacio Tettamanti. Un destello logístico”. La presentación de la obra escrita por Agustín Barletti estará a cargo del Hernán Darío Orduna, ex presidente de las delegaciones argentinas ante las Comisiones Administradoras del Río de la Plata, del Río Uruguay y Técnica Mixta del Frente Marítimo, ex titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Canal Magdalena y autor del libro “Para una política soberana en las vías navegables”. A partir de una investigación rigurosa y testimonios directos, el libro recorre la formación de Horacio Tettamanti como ingeniero naval, su experiencia en la industria y su gestión como subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación entre 2012 y 2015. Esta obra pone especial foco en las decisiones estratégicas que marcaron dicho período, como el impulso al Canal Magdalena, la recuperación del rol del Estado en las vías navegables, el fortalecimiento de la soberanía logística y la articulación entre puertos, flota y astilleros. Más que una memoria de gestión, el libro es un análisis sobre la planificación, la gestión pública y los desafíos estructurales que enfrenta la Argentina para ejercer plenamente su soberanía en el comercio exterior y el transporte por agua. Durante los 1.252 días que duró la gestión Tettamanti se adoptaron medidas cuyas positivas consecuencias aún llegan a nuestros días. Conocedor de las necesidades de estos sectores estratégicos para la economía argentina, desarrolló un plan integral de transporte jamás visto hasta entonces. Para ello contó con el soporte de un equipo de profesionales de primer nivel que se consagró a la tarea de forma apasionada y desinteresada. Agustín Barletti, periodista especializado con más de tres décadas de trayectoria, rescata en esta obra las principales decisiones de aquella gestión junto a jugosas anécdotas de sus directos protagonistas. El autor deja testimonio de una época donde no faltaron conflictos como el acaecido con el Uruguay por la valiente Disposición 1108 que estuvo a días de conseguir un acuerdo de reserva de carga a escala Mercosur. También se desentrañan los pormenores que determinaron la decisión de efectuar el mantenimiento de los Canales a Martín García por administración, sin el concurso de dragadoras privadas. ¿Cómo hubiese cambiado el perfil exportador de la Argentina de haberse llevado a cabo la apertura del Canal Magdalena? La respuesta se encuentra en las páginas de este libro. La 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se desarrollará en un predio de más de 45.500 metros cuadrados y participarán cerca de 1.500 expositores de unos 50 países. Además, se espera una concurrencia masiva de público de alrededor de 1.250.000 visitantes. “Horacio Tettamanti. Un destello logístico” también será presentado en Mar del Plata. La cita es el 6 de mayo a las 18 en el aula magna de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) regional Mar del Plata. Sandra Cipolla, secretaria de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN) y directora del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata por el sector industrial naval, será la encargada de presentar la obra junto al autor. Un día después, el 7 de mayo a las 17 se llevará a cabo la presentación en Puerto Quequén. El lugar elegido es el auditorio del Consorcio de Gestión Puerto Quequén con presentación a cargo de su presidente interino, Mariano Carrillo.