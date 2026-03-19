El Subprefecto Nacional Naval, prefecto general Alejandro Paulo Annichini, recibió en el Edificio Guardacostas, sede central de la Fuerza, la visita protocolar de representantes de la International Maritime Pilots’ Association (IMPA). En la oportunidad, concurrieron su presidente, Simon Pelletier; el vicepresidente financiero, Álvaro Moreno; y el vicepresidente, Ricardo Falcão. Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre temas de interés común y recorrieron las instalaciones de la Dirección de Tráfico Marítimo, así como la Dirección de Informática y Comunicaciones, donde fueron recibidos por: el prefecto general Néstor Kiferling y el prefecto general José Impollino. En el marco de estas actividades, los representantes pudieron intercambiar experiencias y conocer el funcionamiento de distintas áreas operativas de la Institución, lo que permitió fortalecer los vínculos de cooperación entre ambas organizaciones. Cabe destacar que, la International Maritime Pilots’ Association (IMPA) es una organización sin fines de lucro dedicada a promover un pilotaje profesional, sólido y seguro. La institución cuenta con voz formal en los foros marítimos internacionales y es miembro consultivo acreditado de la Organización Marítima Internacional desde el año 1973.