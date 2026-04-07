La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) a través de su Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial (C3T), dio a conocer la evolución del Índice de Costos Logísticos Nacionales elaborado para la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (Cedol), correspondiente al mes de marzo 2026. Durante este período tuvo lugar el primer tramo de las paritarias acordadas en el mes de marzo de 2026, el cual además incorporó un incremento de dos puntos porcentuales en el adicional de rama logística. Otros aumentos destacados fueron: film stretch (30,95%), energía (7,14%), comunicaciones (1,84%), IPIM (0,98%) y seguridad de edificios (0,57%), que afectaron a las operaciones de almacenamiento. En el caso del índice con transporte, además de la mano de obra, los índices se vieron afectados por el fuerte aumento del combustible (24,69%), producto de la coyuntura internacional. Otros aumentos destacados fueron: peaje (8,26%), costo financiero (6,46%), lubricantes (3,67%), neumáticos (2,13%), reparaciones (1,69%) y gastos generales (1,58%). Desde Cedol anticiparon que el incremento salarial pautado para el mes de abril alcanza el 7,29%, a lo cual debe adicionarse la incorporación del Premio por Presentismo y Puntualidad en la rama de operaciones logísticas. Asimismo, desde la institución recordaron que los incrementos en las polinómicas de costos obedecen a rubros medibles, transparentes, conocidos y de uso público. “El objetivo de estos indicadores es reflejar mensualmente las variaciones de todos los costos logísticos, a excepción -precisamente- de las improductividades que pueden generarse por causas externas a los operadores logísticos”, destacaron desde Cedol.