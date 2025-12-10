Directores de startups de logística señalaron al menos tres causas del aumento en costos de los envíos y el transporte de bienes: seguridad, combustible y aranceles, factores que lastran el crecimiento de la mayoría de las industrias del país.

“Estimo que el costo de la seguridad se ha casi doblado en los últimos cinco o siete años”, opina Juliana Sarmiento fundadora de EnvíoClick, una plataforma de software logístico que conecta a sus clientes con diversos proveedores de servicios.

Los costos anteriores a la pandemia se ven difíciles de recuperar. ¿Qué hacer? Optimizar con tecnología, dice Sarmiento, cuya empresa está en contacto con 2,500 empresas en México que usan su software.

En México año a año ha aumentado el costo de seguridad entre un 30 o un 50% por lo que tienen que invertir, sobre todo en seguros y en seguridad interna Juliana Sarmiento, director de EnvíoClick

También en entrevista con El Cronista, Íker Haro de Uviquo, la solución que justamente maneja los gastos de flotillas, confirma que ha sido testigo de que las empresas “se ven obligadas a invertir más en seguridad y en mayores primas de seguros”, lo que aumenta los costos de operación.

Optimizar con IA los gastos de las flotillas ya es una necesidad.

El combustible y los aranceles también los queman

Además, el precio del combustible “ha subido más del 20% en los últimos dos años. Es un reto grande sobre todo para el autotransporte”, señaló el director de Uviquo, cuando para muchas empresas de logística el costo del combustible representa cerca del 20 o hasta el 30% de sus costos totales.

Es decir, el cambio en el precio afecta toda la planeación financiera que se haya previsto. Lo mismo sucede con los aranceles.

El autotransporte, la vía más utilizada en la logística en México, también sufre de “temas fiscales que tiene específicamente la industria. Todo esto lo ligamos con la escasez de operadores que hay en el país que reporta la Canacar que es más de 15%.”

En efecto, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) anunció hace algunas semanas que son 90,000 camiones los detenidos por falta de operadores.

Además señalaron falta de infraestructura, como el adecuado mantenimiento de las autopistas, que impacta en el estado de los vehículos.

Vías rápidas a las soluciones

Sin embargo, ambos directivos son optimistas. Lo ven al implementar optimización y eficiencia de la mano de la tecnología. Primero, al recabar datos de los viajes, el uso y mantenimiento de las unidades y otros factores.

La oportunidad está en el uso de datos y en la implementación de Inteligencia Artificial para predecir operaciones logísticas tanto dentro de las empresas logísticas como dentro de las empresas. Juliana Sarmiento, directora de EnvíoClick

El Buen Fin puso a prueba la infraestructura de las empresas de logística, según nos dice Juliana Sarmiento. “Las empresas de logística tienen que poder predecir cuándo se van a saturar, cuándo algún punto está teniendo problemas operativos o delay o falta de inventario en términos de empaques.” Esta es la ventaja de la tecnología y el manejo de datos en industrias como ésta.

Así, la IA se usa para optimizar la toma de decisión sobre qué vía tomar según su rentabilidad, al considerar factores como los aranceles. Por otro lado, también se puede usar para cuidar las fugas de gastos, al usar soluciones como Uviquo que maneja y predice los costos de operación de flotillas enteras.

Usualmente el costo de logística se traslada hacia el precio que paga el consumidor final, lo que puede alimentar la inflación.