Hay fondos para el Canal Magdalena y recorte en Aerolíneas

"El sistema de transporte argentino tiene que ser una política de Estado y, por ende, necesita de los consensos de todas las fuerzas políticas porque además de movilizar a millones de argentinos, traslada las producciones, conecta nuestros pueblos y, mediante el desarrollo de controles, cuida la vida de las y los ciudadanos que salen a la ruta". Con estas palabras, el ministro de Transporte Alexis Guerrera detalló ante los diputados el presupuesto previsto para el área de $748.507.827.401. Este monto se dividirá entre ejecución por parte de la Administración Central ($277.403.412.225), es decir las secretarías y subsecretarías ministeriales, y lo destinado a organismos descentralizados ($29.068.803.664) y empresas dependientes ($442.035.611.512).

El presupuesto ejecutado desde la Administración Central estará dividido en sector automotor ($182.603 millones), portuario ($14.994 millones), aéreo ($1.663 mil millones), ferroviario ($72.294 millones) y para administración ($5.847 millones). Estos fondos involucran la construcción y refacción de terminales, paradas seguras y vías seguras; la ampliación del sistema SUBE; la asistencia con subsidios al sector automotor interior y del AMBA. Además, la modernización del sistema ferroviario de pasajeros y el fortalecimiento del sistema ferroviario de cargas con apoyo en préstamos internacionales.

Se realizarán mejoras en ocho puertos del país y un punto clave es que se llevará a cabo la apertura del Canal Magdalena.

Este canal propone habilitar para la navegación del Río de la Plata una traza alternativa rectilínea al Canal Punta Indio con arrumbamiento 132°/312° según la carta H-113, 3a edición año 2001 del Servicio de Hidrografía Naval de la Argentina con desarrollo desde el par de señales Nº 22 (km. 143,900) del Canal Punta Indio, zona denominada "El Codillo, hasta la isobata que define los 12 metros de profundidad.

Croquis del Canal Magdalena.

Su diseño, posee diferencias fundamentales respecto al actual de Punta Indio, y representa beneficios indiscutibles para la Argentina. Sus 150 metros de ancho de solera permiten un canal de doble vía, que posibilita ingresos y salidas simultáneas, y genera un área de servicios con mano de obra argentina.

Al estar orientado en el sentido natural de la corriente, se abaratan los costos de mantenimiento y mejoran los tiempos de navegación. Esto es así porque se habilita una salida y entrada directa hacia el mar desde la Argentina, y viceversa; uniendo al país marítimo con el fluvial. También implica menor tiempo y menos costo para que las naves de mayor tamaño puedan completar carga en puertos como Bahía Blanca o Quequén, y evita la navegación en la Zona Alfa, frente a Montevideo para los buques que, en un 90% de los casos, se dirigen o provienen de puertos argentinos.

Inquietud en el Uruguay ante los avances del Canal Magdalena

Qué fórmula se utilizará para concretar el Canal Magdalena

El primer y principal impacto favorable del Canal Magdalena sobre la economía argentina, sería la contratación de todos los servicios en el país. Para tal fin se plantea una zona de servicios conexos a la actividad naviera en proximidades de Punta Piedras, General Lavalle y San Clemente del Tuyú, con talleres mecánicos, proveedurías náuticas, almacenes generales y sub agencias marítimas, entre otras actividades marginales. Todos estos servicios que hoy se prestan desde Montevideo se realizarían entonces en el país.

CON LA TIJERA

El recorte para Aerolíneas Argentinas no será menor. Las transferencias por parte del tesoro ascenderían a u$s 412 millones, una reducción de u$s 102 millones respecto a 2022.

En términos reales, para 2023 y en pesos, el aporte proyectado sería de $90.000 millones. Es decir, tan solo un 26% por encima de 2022.

Qatar 2022: Aerolíneas Argentinas sumó vuelos especiales para ir al Mundial, cuándo salen

En lo que va del 2022, la empresa ejecutó sólo el 48% de su presupuesto, habiendo recibido 34.700 millones de pesos, de los 72.000 millones presupuestados.

"Estos indicadores dan cuenta del crecimiento significativo que viene teniendo Aerolíneas Argentinas. Hemos podido solventar buena parte del gasto con ingresos propios y de ahí que estamos sub-ejecutando la partida asignada para este año. Y lo hicimos en un contexto macroeconómico complejo", explicó Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas.

En paralelo a los indicadores financieros, la empresa exhibió sus resultados operativos: para 2022 estima transportar 11 millones de pasajeros y alcanzar los 13 millones para 2023, igualando así la cifra máxima de 2019. Incluso, se apunta a superar en 5 puntos porcentuales la cantidad de pasajeros transportados en la red doméstica respecto al pre Covid.