En esta noticia <b>Duro golpe</b>

Los datos emanados del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) del Paraguay son contundentes. El puerto de Buenos Aires fortaleció durante 2025 su posición como actor logístico regional al movilizar aproximadamente 250.000 Teus (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies). De tal forma, el 80% de la carga paraguaya utilizó los puertos metropolitanos de Buenos Aires como su principal punto de trasbordo hacia el comercio internacional.

La otra cara de la moneda se encuentra en el puerto de Montevideo que padeció un año marcado por las complejidades, mientras el puerto de Buenos Aires, conformado por las terminales que van de Zárate a La Plata, agilizó el procesamiento documental y garantizó la operatividad en los muelles.

Al cierre del año pasado, la baja de Montevideo se ubicó cerca del 30% respecto a 2024, especialmente en operaciones de tránsito y transbordo que históricamente fueron clave para su rol logístico.

Hace unos meses el principal puerto uruguayo sufrió la retirada de armadores de la talla de Mediterranean Shipping Company (MSC) y Hapag-Lloyd, situación que afectó notoriamente los volúmenes de carga. Al mismo tiempo, el puerto padeció y aun padece un contexto gremial y administrativo complejo.

Según el MOPC, la coordinación fluvial y terrestre que se logró en Buenos Aires garantizó la continuidad del flujo comercial. Además, se detalló que gran parte de los Teus transportados correspondieron a la exportación de soja, carne bovina y productos industriales, así como la recepción de importaciones necesarias para consumo interno y procesos productivos.