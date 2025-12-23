PTP Group cierra el año con un logro de magnitud. Puso en funcionamiento su nueva planta de fertilizantes líquidos en Nueva Palmira, Uruguay.

“Nos sentimos muy satisfechos por ser artífices de otra importante conexión en la cadena de suministro ofreciendo soluciones logísticas integrales y conectando los mercados regionales a nivel global”, destacaron desde PTP.

En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes, el secretario de Presidencia del Uruguay, Alejandro Sánchez; el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi; el alcalde Andrés Passarino; el director de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini y el capitán de puerto de Nueva Palmira, Nicolás Suárez, entre otros integrantes de la comunidad portuaria.

La primera etapa de la nueva terminal consta de un tanque de acero de 6.250 m3., de un total de tres y el primero de dos de 2.500 m3., que suman 8.250 m3. de capacidad, construidos bajo normas API 650.

“En los dos primeros cilindros de la terminal se almacenarán fertilizantes líquidos destinados al mercado local proveniente principalmente de Estados Unidos y Rusia. Posteriormente, recibiremos biocombustibles y aceites vegetales”, informó Eduardo Domínguez Espinosa, country manager de PTP en Uruguay.

Los productos arribarán en buques de ultramar al puerto público, se descargarán a camiones cisterna que los transportarán a la terminal, emplazada a 800 metros del muelle, donde serán almacenados previo a su despacho.

En esa línea, Guillermo Misiano, presidente y CEO de PTP aseguró que “este corredor fluvial es la puerta que nos permitió en 2010 la internacionalización como empresa logística, y que estratégicamente promueve el comercio internacional en Sudamérica”.

El directivo agregó que se trata de un “portal” en el que se mueve no sólo este tipo de actividad, sino también el “progreso de nuestros países, desarrollo humano e inversiones”.