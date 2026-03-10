El transporte de cargas mostró un incremento mensual del 2,28% en febrero. Esta cifra surge del Índice de Costos del Transporte (ICT), elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Con este resultado, el ICT acumula en el primer bimestre del año un aumento del 4,4%, mientras que la variación interanual asciende al 37,2%. El índice, elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de Fadeeac, mide 11 rubros que inciden directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país y constituye una referencia técnica clave para la determinación y actualización de tarifas del sector. Durante el segundo mes del año el mayor incremento correspondió a peajes, con una suba del 13,3%, producto de nuevos aumentos tanto en corredores nacionales como en los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tras un año prácticamente sin variaciones, se proyectan nuevos ajustes para marzo en los accesos a CABA. En segundo lugar, gastos generales registró un aumento del 6,83%, reflejando principalmente la actualización de precios mayoristas en servicios. En cuanto al combustible, luego de haber acumulado un incremento del 45% durante 2025, el gasoil volvió a mostrar en febrero una suba significativa del 2,77%. En este contexto, la fuerte alza del precio internacional del petróleo por el conflicto en Medio Oriente podría derivar en nuevos ajustes en los próximos meses. Asimismo, volvió a diferirse la aplicación plena de la actualización de los impuestos específicos al combustible (Decreto 74/26), medida iniciada en mayo de 2024 y extendida ahora también a marzo de 2026 mediante el Decreto 116/26. Entre los restantes componentes del índice se registraron variaciones moderadas. En primer lugar, personal de conducción mostró un incremento del 1%, correspondiente a la última cuota del acuerdo paritario CCT 40/89. Le siguió el costo financiero, con una suba del 0,79%, reparaciones 0,42%, en un contexto de creciente deterioro de la infraestructura vial, y seguros 0,32%. Por su parte, lubricantes, neumáticos, material rodante y patentes y tasas no registraron variaciones en relación con enero. Como vienen señalando los analistas de Fadeeac, el sector del transporte de cargas continúa operando en un contexto de reactivación limitada luego del escenario recesivo de 2024, en una coyuntura económica compleja y desafiante, con señales de desaceleración, posible presión adicional sobre el combustible y un progresivo deterioro de la infraestructura que impacta de modo directo en los costos operativos del sector.