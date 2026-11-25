En esta noticia <b>Tres jornadas de debate</b>

Con la participación de más de 3000 personas durante tres jornadas, finalizó en Mar del Plata la novena edición del Encuentro Internacional de la Industria Naval (Einaval 2026). El evento reunió a empresarios, trabajadores, representantes sindicales, especialistas y autoridades nacionales e internacionales vinculadas con la actividad naval, marítima y portuaria.

El encuentro, organizado por la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN), se desarrolló en el NH Gran Hotel Provincial y contó con más de 80 stands, conferencias, espacios de negocios y actividades de intercambio técnico y profesional.

El evento llevado a cabo en Mar del Plata contó con más de 80 stands. Fuente: Agustín Barletti

Más allá de la convocatoria, el cierre estuvo marcado por un mensaje compartido entre representantes empresariales y sindicales: la necesidad de fortalecer la capacidad industrial argentina, sostener las fuentes de empleo y promover políticas de Estado que permitan desarrollar el sector naval.

Durante el acto de clausura se presentaron las conclusiones del encuentro, un mensaje de la Pastoral Social de la Diócesis de Mar del Plata y una declaración conjunta de organizaciones gremiales vinculadas con la industria naval, la marina mercante y las actividades marítimas, fluviales, pesqueras y portuarias.

Uno de los principales mensajes que dejó Einaval 2026 estuvo relacionado con el papel estratégico de la industria naval en el desarrollo económico argentino.

En las conclusiones del encuentro, los organizadores plantearon que “la industria naval no se defiende, se construye” y remarcaron la importancia de articular esfuerzos entre trabajadores, empresarios, sindicatos, instituciones educativas, astilleros públicos y privados y organismos del Estado.

Corte de cinta para dejar inaugurada la novena edición del Encuentro Internacional de la Industria Naval (Einaval 2026). Fuente: Asociación Bonaerense de la Industria Naval

“Se construye con trabajadores y empresarios, con sindicatos e instituciones, con astilleros públicos y privados, con educación, tecnología e inversión; con diálogo, con políticas de Estado y con una visión estratégica de Nación”, expresaron.

En paralelo, también se reunieron representantes gremiales y elaboraron una declaración conjunta bajo el lema “El trabajo en el centro: dignidad, diálogo y compromiso por el bien común”.

El documento sostuvo que “la industria naval argentina constituye una capacidad estratégica para el desarrollo nacional, el trabajo, la producción y la soberanía”.

El prestigioso periodista marplatense Daniel Bertagno presentó la segunda edición del libro “Horacio Tettamanti. Un destello logístico”. Fuente: Asociación Bonaerense de la Industria Naval

“No existe desarrollo nacional sin producción, no existe soberanía plena sin capacidad industrial y no existe futuro para nuestro pueblo si se debilitan las fuentes de trabajo y los conocimientos construidos durante generaciones”, señalaron las organizaciones firmantes.

Además, reafirmaron desde Mar del Plata su voluntad de contribuir al desarrollo de una Argentina que preserve sus recursos, capacidades productivas y oportunidades de crecimiento.

La declaración fue acompañada por organizaciones como SAONSINRA, SIMAPE, SOMU, SUPA, FESIMAF, SICONARA, la CGT Regional Mar del Plata-Batán y otros sindicatos vinculados con la actividad marítima, naval y portuaria .

Tres jornadas de debate

Durante los tres días de Einaval 2026, especialistas y representantes de distintos sectores participaron de paneles y conferencias sobre innovación tecnológica, desarrollo productivo, logística energética, competitividad pesquera, infraestructura portuaria, defensa, seguridad e ingeniería naval.

La programación también incluyó espacios de networking y encuentros de negocios, con la participación de empresas, instituciones educativas y delegaciones nacionales e internacionales.

Horacio Tettamanti, fundador de SPI y de la ABIN reconoció a las personas que lo acompañaron y apoyaron durante su carrera empresarial y política. Fuente: Asociación Bonaerense de la Industria Naval

El encuentro permitió reunir en Mar del Plata a distintos actores de una actividad estrechamente vinculada con la identidad productiva de la ciudad, donde conviven la industria pesquera, los astilleros, los servicios portuarios y numerosas empresas proveedoras.

Durante el cierre, el presidente de ABIN, Marcelo Domínguez, y la secretaria general de la entidad, Sandra Cipolla, destacaron el crecimiento del encuentro y el compromiso de las organizaciones, empresas e instituciones que participaron de su realización.

Sandra Cipolla recibió la distinción “Mujer de la Industria Naval Argentina 2026”. Fuente: Asociación Bonaerense de la Industria Naval

Cipolla hizo referencia a las dificultades que atraviesa la actividad y valoró la convocatoria alcanzada en esta edición.

“Impacta ver el cierre de Einaval. Difícil no emocionarme porque han pasado cosas en estos tres días, cosas magníficas”, expresó.

La dirigente reconoció que el encuentro se desarrolló en una coyuntura que, según su evaluación, no favorece el crecimiento de la industria, pero destacó el resultado de las jornadas.

“Hemos podido transmitir a la comunidad en su conjunto lo que significa la industria naval para el país. Y eso tiene que ver con lo que aspiramos, ¿no? No necesariamente con lo que tenemos, sino con lo que aspiramos”, reflexionó.

Por su parte, Domínguez celebró haber podido “construir este espacio de diálogo y de reflexión sobre qué tipo de modelo de país necesitamos construir para el bienestar de todos los argentinos”.

Uno de los momentos destacados del acto fue el reconocimiento que ABIN entregó a Cipolla, también presidenta de SPI Astilleros, quien recibió la distinción “Mujer de la Industria Naval Argentina 2026”.

Desde la entidad resaltaron su trayectoria, compromiso y perseverancia en la defensa de la actividad, así como la importancia de visibilizar el protagonismo femenino en un sector históricamente asociado con los hombres.

La próxima convocatoria será entre el 15 y el 17 de noviembre de 2028, nuevamente con la intención de reunir a representantes de la industria naval, marítima y portuaria de la Argentina y otros países.