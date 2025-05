Repudio gremial a la desregulación de la marina mercante

En esta noticia Una condena

La Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte (CATT), liderada por Juan Carlos Schmid, repudió las medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno Nacional en el sector de la marina mercante como también en otras áreas del transporte. Remarcaron que esta iniciativa, bajo el disfraz de la eficiencia y la competitividad, "promueve la apertura indiscriminada a intereses extranjeros, pone en jaque la soberanía nacional, destruye la industria nacional y amenaza gravemente el trabajo argentino".

Además, adelantaron que el próximo 27 de mayo, a las 10, realizarán un Plenario de secretarios generales, Consejo Directivo y delegados en el Salón Felipe Vallese de la CGT para debatir y decidir las acciones que van a llevar a cabo.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025 modifica sustancialmente la Ley 27.419 de Desarrollo de la Marina Mercante e Integración Fluvial Regional, y fue firmado por el presidente Javier Milei junto a buena parte de su gabinete: Federico Sturzenegger (Desregulación), Guillermo Francos (Jefatura de Gabinete), Luis Caputo (Economía), Luis Petri (Defensa), Patricia Bullrich (Seguridad) y Gerardo Werthein (Infraestructura).

A través de un comunicado, firmado por Schimd y el aeronavegante Juan Pablo Brey, secretario de Prensa de la CATT, rechazaron las políticas de desregulación de la marina mercante oficializadas en el Boletín Oficial bajo el título "Bases para la desregulación del sector del transporte fluvio-marítimo y portuario". "Demuele el entramado normativo y operativo construido durante décadas, a través del esfuerzo de trabajadores y trabajadoras que han sostenido con profesionalismo y compromiso un sector estratégico para el desarrollo del país", advirtió Schmid.

Desde la CATT lanzaron un "llamado urgente" al Poder Ejecutivo para revisar este rumbo de ajuste y entrega, que no solo vulnera derechos laborales, sino que erosiona gravemente la capacidad soberana del Estado argentino para planificar y ejecutar políticas públicas en materia de transporte. "El transporte es desarrollo, soberanía y trabajo argentino. No permitiremos que intereses ajenos a nuestra patria y al bienestar del pueblo destruyan lo que con tanto esfuerzo hemos construido", concluyó.

La CATT está integrada por más de treinta sindicatos vinculados al transporte automotor de pasajeros y de carga, Subterráneos, ferroviarios, aeronáuticos, astilleros, portuarios y del transporte fluvial como marítimo del país.

"El decreto de desregulación de la marina mercante es una entrega directa de nuestra soberanía marítima. Permitir que buques con bandera extranjera operen sin restricciones en nuestras aguas significa condenar a la industria naval argentina al colapso. Estamos hablando de soberanía, de empleo nacional, de futuro para nuestros trabajadores", destacó Mariano Vilar, Secretario General del Sindicatos de Conductores Navales (SCIONARA).

Mariano Vilar, Secretario General del Sindicatos de Conductores Navales (SCIONARA).

"Desde SICONARA lo decimos con claridad: no vamos a permitir que el Estado abandone a los trabajadores marítimos en nombre de una falsa modernización. Este decreto no es eficiencia ni apertura: es desprotección, es pérdida de empleos argentinos y es destrucción de una herramienta estratégica para el comercio exterior. La marina mercante debe estar al servicio del desarrollo nacional, no de los negocios de unos pocos. Vamos a dar pelea, porque lo que está en juego es demasiado importante para quedarnos callados.", aseguró Vilar.

Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales. no dudó en calificar el decreto como "nefasto" y advirtió que abre las puertas a una precarización laboral sin precedentes en el sector. Además, sostuvo que el objetivo detrás del DNU es claro: bajar los costos del flete fluvial recortando salarios y derechos laborales.

"Los argumentos que expresan en sus considerandos no son reales y no van a generar ningún desarrollo de la marina mercante nacional. Muy por el contrario, lo que hacen es abrir las puertas de forma irrestricta a buques de bandera extranjera y a trabajadores extranjeros", sostuvo.

Uno de los puntos más polémicos del DNU es la flexibilización del cabotaje nacional, que permitirá a barcos extranjeros operar por hasta 60 días, con posibilidad de renovar indefinidamente ese plazo mediante maniobras legales. "Por ejemplo, una empresa paraguaya podría alternar dos buques, uno operando en tráfico troncal y otro haciendo cabotaje interno en Argentina. Cumplido el plazo, intercambian las naves y siguen operando. Esto es competencia desleal para las empresas nacionales, que no tienen los mismos beneficios impositivos ni regulatorios", denunció Moreno.

Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales.

Además, cuestionó el nuevo esquema de contratación de tripulantes, que deja de lado los convenios colectivos locales para regirse por convenios internacionales que establecen salarios mínimos y condiciones básicas.

"Esto no genera trabajo argentino ni mejora el sector, sino que lo hunde en la precariedad y lo expone a una vulnerabilidad permanente", advirtió Moreno.