Covid-19: medidas para salir de la crisis

Desde la profundización de la crisis ocurrida en 2018, las empresas, industrias y los empleados recorrieron un larguísimo y tortuoso camino peleando contra la extinción. Muchas pymes cerraron dejando miles de empleados sin trabajo.

Esa crisis que llevó a la creación de programas como “Argentina Contra el Hambre”, la Ley de Solidaridad y leyes de emergencia económica en diversas provincias y que veníamos intentando salir del fondo se vio avasallada, atropellada en forma fulminante, por la pandemia de COVID-19.

Nunca nadie imaginó semejante escenario, no solo local, sino mundial. Hoy estamos atónitos, frente a un fenómeno que aún creemos que no es verdad, que no está sucediendo, que es un mal sueño. Por desgracia, es cierto y hay que afrontarlo y poder superarlo.

Todas las áreas de gobierno, nacional y provincia, del partido que fuera, se han unido detrás de la consigna de salir juntos de esta crisis. Todos, absolutamente todos, queremos salir lo más ilesos posible.

Dentro de este panorama de salud, que obliga a realizar cuarentena sin salir de casa, devino en un enorme problema económico y financiero que se va a ir profundizando y que va a constar salir luego de que termine la cuarentena.

En ese sentido, la gran mayoría de los países se encuentran dando soluciones transitorias a las industrias y subsidios a fin de evitar el cierre y el desempleo.

En nuestro país, se están implementando soluciones todos los días. Desde el Poder Ejecutivo, se están dictando decretos y resoluciones que tratarán de paliar el difícil momento.

La idea fundamental es que las empresas no cierren y no se despidan empleados. Todos los esfuerzos serán direccionados a esto. Por otro lado, se sancionará a "los vivos" que asesoren a empresas para que despidan en forma inescrupulosa o no paguen salarios utilizando normativas que no aplican a este momento (ni en ningún otro).

En un breve resumen, la normativa actual exime a algunos sectores del pago de contribuciones patronales por los empleados que están trabajando, por ejemplo en el sector salud, por 90 días. También exime de dicho pago a los empleadores por los empleados en relación de dependencia que no están trabajando en ninguna modalidad (home office o presencial).

Entendemos que aún faltan dictar varias medidas más, ya que va a resultar complejo pagar los salarios sin producción y sin clearing bancario.

Hay medidas que ya se pueden ir gestionando, como el Procedimiento Preventivo de Crisis y el Programa de Recuperación Productiva (REPRO), que son programas actuales y que seguramente se ampliarán.

El Ministerio de Trabajo de la Nación, con un equipo renovado, es ahora el organismo competente para solicitar estas medidas, ya no se pueden gestionar en las provincias aquellos acuerdos que excluyan pagos de impuestos nacionales, por lo que la gestión se realiza en forma ágil a través del sistema de Tramites a Distancia (TAD).

Debemos prepararnos para el futuro, debemos prepararnos para las enseñanzas que nos dejará esta crisis, habrá nuevas formas de gestionar, de trabajar y de estudiar.

Los esquemas de educación a distancia, las relaciones laborales descentralizadas y la gestión online serán uno de los tantos cambios que debemos aceptar.

Aprenderemos en esta pandemia, con todo lo que significa. Es relevante estar atentos, seguir al frente de la empresa, pensar el futuro y gestionarlo cuanto antes. El Estado Nacional y Provincial está presente, es relevante apoyarnos en todo y con todos, de esta crisis de salud y económica debemos salir juntos para poder volver a crecer