Entre montañas, viñedos y caminos de altura, un rincón del norte argentino volvió a destacarse en el mapa mundial del vino. En los Valles Calchaquíes, donde la tradición vitivinícola se combina con la hospitalidad y la naturaleza, una bodega salteña fue distinguida por su propuesta turística y su aporte a la identidad del vino argentino.

Se trata de El Esteco, que fue reconocida como “Best Wine Destination in Latin America” en los World Luxury Travel Awards 2025, uno de los certámenes más prestigiosos del turismo internacional. La distinción consolidó su liderazgo en enoturismo y su compromiso con la excelencia enológica.

“Recibir este premio es un honor que nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir compartiendo la magia de los Valles Calchaquíes con el mundo. Cada visitante, colaborador y amante de nuestros vinos forma parte de este logro”, afirmó Silvina Lew, Tourism Marketing Manager de la bodega.

Ubicada a más de 1.700 metros sobre el nivel del mar, El Esteco se asentó en uno de los terroirs más singulares del planeta. Desde allí desarrolló una experiencia que trasciende la producción vitivinícola: recorridos guiados, degustaciones exclusivas, alojamiento en el histórico Patios de Cafayate Wine Hotel, y una estrecha conexión con la cultura local.

La bodega se convirtió en referente de la vitivinicultura del norte argentino por la calidad de sus vinos y por una propuesta integral que combina historia, paisaje y modernidad. En su edificio colonial de estilo vallisto, rodeado de antiguos viñedos, conviven las vasijas de concreto y los tanques de acero inoxidable con las tradicionales barricas de roble francés y americano.

Entre sus etiquetas más reconocidas se destacan El Esteco, presentada como “el orgullo de lo autóctono y la pasión de emprender una nueva aventura cada día”; Old Vines, que rinde homenaje a los viñedos históricos del norte; Fincas Notables, colección de parcelas que expresan la diversidad del terroir; y Altimus, concebida como la máxima expresión del arte del enólogo al seleccionar las uvas más representativas de cada variedad.

Con esta distinción, la bodega reafirmó su papel como embajadora de la vitivinicultura salteña y como destino imperdible para los viajeros que buscan experiencias enoturísticas de alto nivel. Desde Cafayate, continúa proyectando la identidad del vino argentino en el escenario global, combinando tradición, innovación y una profunda conexión con la tierra que la vio nacer.