El Índice de Reversión del Modelo (IRM) de política económica de Argentina, elaborado por ABECEB, registró una caída del 22% desde noviembre de 2023 hasta el tercer trimestre de 2026, en una nueva señal de que se reducen las chances de un cambio en el rumbo de la política económica vigente en el país.

De acuerdo con el relevamiento, la baja fue impulsada casi en su totalidad por la dimensión macroeconómica del índice, que pasó de 75 a 30 puntos. La desinflación, la convergencia de la brecha cambiaria y la acumulación de reservas eliminaron lo que hasta ahora era el principal vector de vulnerabilidad del modelo.

Sin embargo, desde ABECEB remarcan que la consolidación macroeconómica no despeja todos los riesgos. Para el cuarto trimestre de 2026, la atención debería concentrarse en los ejes político-social y micro y negocios: el riesgo ya no es macro, es social y microeconómico.

En términos de puntaje, el índice pasó de 53 a 42 puntos entre el cuarto trimestre de 2023 y el tercer trimestre de 2026 (proyectado), sobre una escala de 0 a 100 donde un valor más alto indica mayor probabilidad de reversión.

Cuatro dimensiones, una sola lectura

El IRM combina 22 series cuantitativas de fuentes públicas y privadas —entre ellas INDEC, BCRA, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la UCA y la UTDT— en cuatro dimensiones estructurales: Macroeconómica, político-social, institucional-legal y micro & negocios. Estas son las tendencias que muestra cada una para 2026:

Dimensión Tendencia 2026 Interpretación Macroeconómico Consolidación Indicadores positivos en general: inflación en convergencia, brecha cambiaria en 0% y superávit sostenido. Institucional-Legal Estable El blindaje jurídico se mantiene, sin avances ni retrocesos, en búsqueda de recomponer y reforzar acuerdos legislativos. Político-social Deterioro Desgaste preelectoral, caída de imagen y cierta conflictividad, para la cual el gobierno nacional toma medidas correctivas. Micro & Negocios Tensión Transformación de la estructura productiva en curso: generación/cierre de unidades productivas y costo de crédito, aunque la mora empezó a bajar.

Consolidación macro, pero con nuevos frentes de atención

La conclusión del relevamiento es clara: el modelo macroeconómico se consolida, pero exige estar atentos a la legitimidad social y a la ejecución microeconómica. El riesgo de una reversión general se reduce y, a diferencia de otros períodos, no vendría de un shock financiero. Aun así, no debe perderse de vista la fricción social y productiva que, en un contexto preelectoral, podría habilitar discursos de reversión parcial.

Qué implica para las decisiones de negocio

CAPEX estructural : se mantiene habilitado. La solidez de la dimensión macro indica que el andamiaje fiscal y monetario respalda decisiones de inversión de largo plazo, especialmente en sectores de mayor potencialidad.

Mercado interno y consumo: requiere cautela. Aunque hay señales de recuperación, la dimensión micro y de negocios está todavía en pleno proceso de transformación.

El Índice de Reversión del Modelo (IRM) de política económica de Argentina, medido por ABECEB, es una herramienta de inteligencia estratégica que convierte señales macroeconómicas, políticas, institucionales, sociales y microeconómicas del país en una lectura directa sobre la probabilidad de que el modelo de política económica vigente desde el inicio de la gestión de Javier Milei continúe o no en el tiempo.

El índice procesa mensualmente un amplio conjunto de indicadores de fuentes públicas oficiales y relevamientos de mercado, y construye una lectura trimestral comparable desde noviembre de 2023 hasta la actualidad. No intenta anticipar un evento electoral puntual ni reemplazar el análisis experto: su objetivo es organizar la evidencia cuantitativa y cualitativa del país para responder una pregunta concreta de negocio —qué tan probable es que el sistema político decida revertir las reglas de juego actuales y qué implicancias tiene eso para las decisiones de inversión, operación y posicionamiento de las empresas—, validada por un panel de expertos de ABECEB.

El Hub Global de Negocios de ABECEB

El Índice de Reversión del Modelo se desarrolla en el marco del Hub Global de Negocios, la plataforma de inteligencia estratégica de ABECEB que integra capacidades de análisis económico, geopolítico, sectorial y empresarial para ayudar a las organizaciones a comprender el contexto global y convertirlo en decisiones de negocio concretas.

El Hub Global de Negocios está liderado por Mariana Camino, presidente y CEO de ABECEB (visión estratégica de negocios) e integrado por expertos de gran trayectoria como Andrés Malamud (geopolítica y gobernanza), Federico Pinedo (diplomacia internacional), Marcos Troyjo (acuerdos comerciales internacionales), Juan Santiago (tecnología e innovación), Antonio Sola (liderazgo internacional), Ricardo Martínez Rico (negocios internacionales), José Fanelli (geoeconomía y demografía), Dante Sica (geoeconomía y negocios globales).