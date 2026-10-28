En esta noticia Un programa para prevenir antes de excavar

Un vecino sostiene una pala y consulta a una inteligencia artificial desde su celular para saber cómo cavar un desagüe. La IA lo detiene y le advierte que antes debe consultar a MetroGAS para evitar una rotura en la red de gas. Esta y otras situaciones de la vida cotidiana forman parte de la nueva campaña de la compañía.

Los seis spots parten de escenas reconocibles. Tres muestran a vecinos que realizan tareas habituales, como instalar un cesto de basura en altura, extraer las raíces de un árbol o hacer un drenaje. Los otros tres se dirigen a empresas de servicios y constructoras, con situaciones vinculadas a la planificación de una obra, la consulta de los planos y la necesidad de detener una excavación antes de dañar una cañería.

“Algo tan simple como excavar con una pala en un espacio no autorizado puede interrumpir el suministro de gas a muchos vecinos y, lo que es peor, poner en riesgo la vida de las personas”, explicó Alejandro Di Lázzaro, director de Asuntos Corporativos y Comunicación de MetroGAS.

La campaña fue desarrollada con actores y locaciones seleccionados para representar situaciones reales. Los spots ya están disponibles en el canal de YouTube de MetroGAS y en sus redes sociales: LinkedIn, Instagram y Facebook, con versiones adaptadas a cada plataforma.

“Buscamos que estas situaciones cotidianas ayuden a reconocer los riesgos y a recordar un mensaje clave: antes de excavar, hay que consultar a MetroGAS para conocer la ubicación de las cañerías”, agregó Di Lázzaro.

MetroGAS apela a situaciones cotidianas en su nueva campaña para prevenir daños en la red de gas Metrogas

Un programa para prevenir antes de excavar

La campaña forma parte del Programa de Prevención de Daños de MetroGAS, que brinda información sobre la ubicación de las instalaciones de gas y asesoramiento a quienes realizan trabajos cerca de la red.

Está dirigido a particulares, empresas, municipios y organismos públicos. Entre las tareas que requieren consulta previa se encuentran la extracción de árboles o raíces, la colocación de cestos de residuos, postes o columnas, las conexiones a cloacas o redes de agua, la renovación de cañerías pluviales y cualquier otro trabajo que implique excavar en la vía pública.

Antes de comenzar, es necesario solicitar información sobre posibles interferencias con la red de gas y comunicar la fecha de inicio de los trabajos al equipo de Prevención de Daños.

Las empresas y los municipios que gestionan solicitudes habitualmente pueden realizar el trámite online en prevenciondanos.micuenta.metrogas.com.ar. Para una primera solicitud, pueden escribir a prevenciondedanos@metrogas.com.ar.

En tanto, los particulares pueden enviar PREVENCIÓN DE DAÑOS por WhatsApp al 11 3180-2222 o escribir a prevenciondedanos@metrogas.com.ar, y recibirán los datos necesarios sobre la ubicación de los caños de gas.

Las empresas y los municipios que gestionan solicitudes habitualmente pueden realizar el trámite online en prevenciondanos.micuenta.metrogas.com.ar. Para una primera solicitud, pueden escribir a prevenciondedanos@metrogas.com.ar.

En tanto, los particulares pueden enviar PREVENCIÓN DE DAÑOS por WhatsApp al 11-3180 2222 o escribir a prevenciondedanos@metrogas.com.ar, y recibirán los datos necesarios sobre la ubicación de los caños de gas.

La campaña ya está disponible en los canales oficiales de MetroGAS: