En el marco del Día Mundial de la Leche —celebrado el 1° de junio por iniciativa de la FAO como reconocimiento al valor nutricional de la leche y su rol en la alimentación saludable a lo largo de la vida—, Mastellone Hnos. refuerza su compromiso con la educación alimentaria e invitó a participar de un nuevo encuentro virtual gratuito: “Sarcopenia: el desafío de mejorar nuestra calidad de vida a medida que envejecemos”.

La jornada, coordinada por especialistas del Departamento de Información Nutricional de la empresa, se llevó a cabo el pasado martes 9 de junio, ofreciendo un espacio de actualización técnica sobre una de las condiciones de salud más relevantes en la madurez. El encuentro, concretado de manera virtual, contó con la presencia de más de 240 asistentes.

El sistema musculoesquelético, conformado por el hueso y el músculo como una unidad funcional, resulta clave para mantener la fuerza, la movilidad y la autonomía en las actividades cotidianas. Sin embargo, con el envejecimiento, este sistema se ve afectado de manera progresiva por la sarcopenia, una afección caracterizada por la pérdida de masa y función muscular que presenta una elevada prevalencia en adultos mayores y que suele asociarse con un mayor riesgo de caídas, discapacidad y deterioro del bienestar general.

En este contexto, el consumo adecuado de proteínas de alto valor biológico —como las que aporta la leche fresca— cobra especial relevancia como parte de una estrategia nutricional integral orientada a la prevención y el abordaje temprano de esta condición.

Durante la jornada, el Lic. Walter Dzurovcin abrió el panel analizando la prevalencia, fisiopatología y consecuencias de esta condición, profundizando a su vez en las diferencias conceptuales que mantiene con la dinapenia. Luego, se realizó un abordaje nutricional integral para la prevención de la sarcopenia, el cual estuvo a cargo de la Lic. Cecilia Martinelli, quien brindó recomendaciones orientadas a garantizar un correcto balance energético y de micronutrientes clave. Por último, el Lic. Federico Ruiz Moreno disertó sobre la prescripción de actividad física desde la teoría hasta la práctica, explicando cómo estructurar un entrenamiento específico, progresivo y adaptado a cada individuo que permita consolidar un envejecimiento activo y saludable en la población.

Este encuentro científico formó parte del programa de capacitaciones y webinars que Mastellone Hnos. impulsa de manera sostenida, y se inscribe en el espíritu del Día Mundial de la Leche: visibilizar el rol fundamental de la nutrición en la salud a lo largo de toda la vida.

Para inscribirse ingresá a: https://www.lecheynutricion.com.ar/webinar-sarcopenia/#form