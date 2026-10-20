El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arremetió este martes contra el presidente Javier Milei, luego de que el mandatario nacional cuestionara la veracidad de que haya argentinos que no llegan a fin de mes.

Las declaraciones del jefe de Estado desataron una fuerte respuesta por parte del líder provincial, quien no dudó en tildar sus palabras de “cinismo desconocido”.

Las palabras de Milei, quien se había preguntado irónicamente “Si se quedan sin plata el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?”, encontraron una rápida réplica en Kicillof. Durante una ronda de prensa, el gobernador bonaerense aseguró que tuvo la “oportunidad de escuchar al Presidente burlarse de los que dicen que no llegan a fin de mes”, calificando la actitud de “muy triste”.

Kicillof no se limitó a criticar el tono del Presidente, sino que profundizó en la situación económica de los argentinos.

“Hay millones de argentinos que no llegan a fin de mes. Es cierto, es la verdad, está en la calle”, aseveró el mandatario provincial, invitando a constatar esta realidad preguntando a “cualquier trabajador, empresario pyme, docente, estudiante o jubilado”.

El gobernador cerró el acto por el Día de la Lealtad organizado por el PJ bonaerense en González Catán. Captura TV

El gobernador fue tajante al describir cómo se sobrevive a la crisis: “Viviendo peor, mucho peor”.

n este sentido, detalló las estrategias que las familias argentinas se ven obligadas a adoptar, como alargar un sueldo insuficiente, postergar o limitar el consumo, y salir menos. “Aquel que tenía alguna compra especial, no la puede hacer” , sentenció.

Kicillof también puso el foco en endeudamiento de las familias como consecuencia de la situación económica . “Se están endeudando de a millones las familias argentinas”, afirmó, señalando que recurren a tarjetas de crédito, billeteras virtuales, financieras o incluso a préstamos de familiares y amigos. “Se está generando una pelota de deuda que es responsabilidad de esta política económica”, advirtió.

Finalmente, el mandatario provincial concluyó su intervención con una dura crítica a la actitud del Presidente frente a esta realidad. “Lo más triste es que, o bien simplemente decide ignorarlo, o bien, peor todavía, no lo conoce y no lo sabe”, afirmó Kicillof, dejando en claro su visión sobre la desconexión del Gobierno nacional con la situación que atraviesa gran parte de la sociedad.