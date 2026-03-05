Hay artistas que nunca se despiden del todo. Otros transforman su forma de estar en el mundo. A los 82 años, el músico brasileño Gilberto Gil eligió dar un paso en esa dirección y anunció su retiro de las grandes giras internacionales. La despedida tendrá una escala en Buenos Aires: el próximo 11 de marzo, cuando se presente en el Movistar Arena como parte de TEMPO REI, el tour con el que recorrerá por última vez los grandes escenarios del mundo. La gira toma su nombre de una canción compuesta por el propio Gil en 1984. En aquel momento, el músico dialogó con “Oração ao Tempo”, obra de su amigo y coterráneo Caetano Veloso, para reflexionar sobre una idea que atravesó a físicos, filósofos, teólogos y poetas: el tiempo. Mientras la obra de Veloso sugería la disolución inevitable de todas las cosas, Gil insinuó otra posibilidad: la permanencia a través de la transformación. Cuatro décadas después, esa intuición reapareció como una brújula conceptual para este tour. TEMPO REI funciona así no solo como una gira de despedida, sino también como una declaración artística y espiritual. El propio artista explicó que su decisión responde a un cambio de ritmo en su vida y en su relación con la música. Lejos de los dramatismos, planteó la despedida como una transición hacia otra etapa personal y creativa. “Quiero seguir haciendo música a otro ritmo”, señaló al anunciar la gira meses atrás. La idea, según explicó, consiste en reducir la intensidad física que implican los grandes tours internacionales y abrir espacio a una vida más contemplativa, sin abandonar la actividad artística. Antes de ese cambio de compás, el músico decidió celebrar su trayectoria con una última gira global. El concierto fue concebido como un recorrido por una de las obras más influyentes de la cultura brasileña contemporánea. El espectáculo cuenta con dirección artística de Rafael Dragaud y dirección musical de Bem Gil y José Gil, quienes diseñaron una puesta que combina distintas etapas del repertorio del artista. El itinerario musical abarca desde el joven acordeonista que en los años cincuenta se fascinó con el legado de Luiz Gonzaga hasta el guitarrista y compositor que redefinió la canción popular brasileña. La trayectoria de Gilberto Gil también reflejó la historia reciente de Brasil. Fue una figura central del tropicalismo, el movimiento cultural que revolucionó la música popular en los años sesenta y que lo llevó a sufrir persecución, cárcel y posterior exilio en Londres durante la dictadura militar. Con el paso del tiempo, su influencia trascendió el campo musical. Gil fue ministro de Cultura de Brasil entre 2003 y 2008, ingresó en la Academia Brasileña de Letras y recibió el título de Doctor Honoris Causa en universidades de Brasil y Estados Unidos. La banda que participa en TEMPO REI reúne músicos de distintas generaciones. Muchos de ellos pertenecen a la propia familia del artista, lo que refuerza el carácter íntimo y simbólico de esta última travesía internacional. Sobre el escenario, el repertorio combina clásicos que atraviesan décadas con nuevos arreglos musicales. La propuesta busca construir una experiencia sensorial e inmersiva, donde la idea del tiempo aparece como un presente continuo que conecta distintas épocas de la obra del músico. La presentación en la capital argentina contará con un invitado especial: Kevin Johansen, quien será el encargado de abrir la noche. El músico argentino-estadounidense desarrolló una trayectoria que fusiona folk, pop, rock y ritmos latinoamericanos, una identidad híbrida que dialoga con la tradición musical que Gil ayudó a expandir en la región. El cruce entre ambos artistas propone celebrar la canción como territorio común y la diversidad cultural como valor. La producción del concierto estará a cargo de Fénix Entertainment, compañía con cuatro décadas de experiencia en la organización de espectáculos internacionales. La llegada de la gira TEMPO REI a Buenos Aires refuerza la histórica conexión cultural entre la Argentina y la música brasileña, una relación marcada por intercambios artísticos que atravesaron generaciones. Cuando las luces del Movistar Arena se enciendan y comiencen a sonar los primeros acordes, el público será testigo de una despedida singular. No se tratará de un final definitivo, sino de una transformación consciente. Como expresó el propio Gil en otra oportunidad, se trata de “transformar las viejas formas de vivir”. Y esta gira parece ser la materialización de esa idea: un cierre de ciclo que celebra el presente y proyecta una nueva etapa en la vida de uno de los grandes nombres de la música latinoamericana.