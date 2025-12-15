La cadena de supermercados COTO anunció una nueva edición de “Noches Mágicas”, una iniciativa que busca facilitar las compras de fin de año mediante la extensión del horario habitual de atención y una amplia oferta de productos con descuentos.

Descuentos de hasta 50% y más de 5.000 productos en promoción

El evento se realizará el martes 16 y el jueves 18 de diciembre, con más de 5.000 productos en promoción y rebajas de hasta el 50% en distintas categorías. Según informó la compañía, las ofertas alcanzan a rubros como juguetería y rodados, televisores LED, aires acondicionados, lavarropas, electrodomésticos, indumentaria, muebles de exterior, piletas, inflables, artículos de camping, productos para el hogar y alimentos , entre otros.

Desde la empresa señalaron que la propuesta se enmarca en un contexto de mayor demanda asociado a las Fiestas y a la organización de reuniones familiares. En ese sentido, la firma presentó a “Noches Mágicas” como “un evento pensado para facilitar las compras navideñas mediante la extensión de su horario habitual de atención”.

Horarios extendidos para las compras nocturnas de fin de año

Las jornadas se desarrollarán entre las 20 y la 1 de la madrugada en varias sucursales del Área Metropolitana de Buenos Aires y del interior del país.

Las sucursales que participaron en el AMBA y la Costa Atlántica

En el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires participaron los locales de Abasto, Tortugas Mall, Ciudadela, Moreno, Sarandí, Temperley, el Centro Comercial Coto en Nordelta y Ezeiza.

En la Costa Atlántica, la iniciativa alcanzó a las sucursales de Madariaga, ubicada en la Ruta 11 kilómetro 404; al Centro Comercial Mar del Plata, en la intersección de la avenida Jorge Newbery y el boulevard Las Prunas; y a la tienda de Mar del Tuyú, sobre la Ruta 11 kilómetro 330.

Presencia en el interior del país con horarios especiales

En el interior del país, las “Noches Mágicas” incluyeron a las sucursales de Paraná, Santa Fe —en Rivadavia 3396— y Neuquén, en el mismo rango horario nocturno. En tanto, los locales del Centro Comercial Mendoza y de Alto Rosario, en la esquina de avenida Junín y Thedy, participaron con un horario especial que se extendió de 19 a 0.

La compañía sostuvo que la iniciativa busca anticipar las compras vinculadas a las Fiestas de fin de año y ofrecer alternativas de ahorro en un período de alto consumo. Bajo el lema “Noches Mágicas”, COTO concentra en dos jornadas nocturnas una propuesta que combina promociones, variedad de productos y horarios ampliados para el público.