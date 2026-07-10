BRESH Global, la compañía de entretenimiento, música, experiencias y propiedad intelectual (IP) detrás de BRESH, anunció hoy una alianza estratégica con Grupo Polenta, mediante la cual BRESH Global adquiere una participación mayoritaria en la empresa, reconocida por sus experiencias musicales lideradas por DJs, su comunidad creativa y sus alianzas con marcas.

La adquisición representa la primera transacción de expansión (“add-on acquisition”) de BRESH Global. Los términos financieros de la operación no fueron revelados.

La adquisición amplía el portafolio de propiedad intelectual en entretenimiento, música y experiencias de BRESH Global, basado en la comunidad, las experiencias en vivo, los medios, el talento y las alianzas con marcas. Asimismo, fortalece la plataforma de la compañía para desarrollar marcas juveniles con relevancia global y refuerza su posición como un adquirente activo de propiedad intelectual en la industria del entretenimiento.

Fundada en Argentina, Polenta ha construido una comunidad fiel entre las audiencias de la Generación Z y los millennials jóvenes, consolidando una posición de liderazgo en su mercado de origen mientras expande su presencia en América Latina, Europa y Estados Unidos. En 2024, la marca produjo aproximadamente 120 eventos, entre ellos fiestas en clubes, festivales y activaciones patrocinadas por marcas.

Polenta continuará operando bajo su propia marca e identidad creativa, liderada por sus cofundadores Marina “Pol4ca” Frohmann e Ignacio Elizalde. Frohmann permanecerá como CEO, y ambos fundadores continuarán dirigiendo la estrategia creativa, comercial y operativa de la compañía.

“Siempre quisimos que la pista de baile fuera un espacio de libertad y expresión: un lugar con una historia para contar, donde la música te reconecte con tus recuerdos mientras te presenta algo nuevo”, afirmaron Marina Frohmann e Ignacio Elizalde, cofundadores de Polenta. “Esa es la energía y la comunidad sobre las que construimos Polenta. En esencia, Polenta siempre tuvo un solo propósito: iluminar la noche. Puede sonar simple, pero creemos que la vida nocturna está lista para una revolución”.

Actualmente, BRESH Global llega a audiencias en más de 30 países y 200 ciudades, produce más de 500 eventos al año para más de un millón de asistentes y genera miles de millones de impresiones en redes sociales cada año. Su creciente ecosistema también incluye iniciativas como Casa BRESH, su residencia anual en Ibiza para artistas y creadores, junto con formatos originales de contenido que conectan con millones de seguidores en todo el mundo.

“BRESH nació de la convicción de que la felicidad vive dentro de cada persona, y que la música, la emoción y la comunidad pueden ayudar a despertarla. Polenta ha construido un universo con esa misma energía: un sonido propio, un espíritu único y una comunidad que se reúne para sentirse viva. Nos emociona unir nuestras comunidades, ayudar a que Polenta llegue a más personas y crear aún más momentos de felicidad”, afirmó Jaime James, fundador de BRESH.

BRESH Global es la plataforma de entretenimiento y propiedad intelectual cultural de Carabela, el holding enfocado en construir y escalar empresas de entretenimiento con vocación de permanencia. Respaldada por el capital, la gobernanza y la experiencia operativa de Carabela, BRESH Global está expandiéndose mediante una combinación de crecimiento orgánico y adquisiciones estratégicas de marcas de entretenimiento, música y experiencias que conectan con la próxima generación de consumidores.

“Polenta es una incorporación natural a la plataforma de BRESH Global. Aporta una audiencia complementaria, suma nuevos formatos de experiencias y encaja con nuestra manera de construir negocios: propiedad intelectual ligera en activos, capaz de expandirse a través de distintos mercados”, señaló Eduardo Garcia Fernandez, fundador y socio director de Carabela.

Acerca de BRESH Global

BRESH Global representa la siguiente etapa de BRESH: una compañía cultural global construida alrededor de la comunidad, las experiencias en vivo, los medios, las alianzas y el talento. Nacida a partir de BRESH, el fenómeno cultural creado en Argentina, la compañía está desarrollando un portafolio de propiedad intelectual cultural impulsada por comunidades que conecta audiencias a través de ciudades, países y los principales momentos culturales.

Acerca de Polenta

Polenta es una marca de entretenimiento en vivo nacida en Argentina, centrada en experiencias musicales lideradas por DJs, una comunidad creativa y activaciones impulsadas por patrocinadores. La marca ha construido una sólida base de seguidores entre la Generación Z y los millennials, con una posición de liderazgo en Argentina y una presencia en expansión en América Latina, Europa y Estados Unidos.

Acerca de Carabela

Carabela es el holding detrás de BRESH Global, que aporta capital, gobernanza, arquitectura estratégica y apoyo operativo para ayudar a que la propiedad intelectual cultural escale con disciplina, creatividad y una visión de largo plazo.