La inteligencia artificial comenzó a ocupar un lugar cada vez más relevante en las empresas de servicios financieros, tanto por su capacidad para automatizar procesos como por las posibilidades que abre para desarrollar nuevos productos y mejorar la relación con los clientes. En ese escenario, las compañías del sector buscan incorporar capacidades específicas para llevar estas herramientas a sus operaciones.

Balanz decidió avanzar en esa dirección con la incorporación de Federico Ogue como director de Inteligencia Artificial, un cargo desde el que tendrá a su cargo el desarrollo de la estrategia de IA de la compañía. El objetivo, según informó la firma, es impulsar nuevas herramientas y soluciones, potenciar a los equipos y hacer más eficientes los procesos.

Balanz incorpora a Federico Ogue para liderar la estrategia de inteligencia artificial

La llegada de Ogue apunta también a mejorar la experiencia de clientes y asesores y a explorar nuevas oportunidades de negocio vinculadas con la aplicación de inteligencia artificial.

El nuevo ejecutivo cuenta con más de 10 años de experiencia en la creación y desarrollo de empresas relacionadas con la tecnología y los servicios financieros. Fue fundador y CEO de Buenbit, fintech que se convirtió en una de las plataformas de inversión referentes de Latinoamérica.

Luego de la adquisición de Buenbit por parte de Nexo, Ogue lideró la transición y la integración del negocio en Argentina, Perú y Colombia.

Tras esa etapa, decidió concentrar su actividad profesional en inteligencia artificial, un área que considera uno de los cambios tecnológicos más importantes de las últimas décadas y que, según su visión, tendrá un impacto profundo en la forma en que se construyen y operan las empresas.

Qué dijo Federico Ogue sobre su llegada a Balanz

“Me entusiasma especialmente sumarme a Balanz. Es una compañía con una posición única en el mercado, con escala, talento, clientes y décadas de conocimiento financiero”, expresó Ogue.

El nuevo Director de Inteligencia Artificial de Balanz sostuvo que el sector atraviesa una etapa de transformación y planteó cuál será su desafío dentro de la compañía.

“Estamos entrando en un momento en el que la inteligencia artificial va a redefinir profundamente cómo funcionan las empresas de servicios financieros, y mi desafío es ayudar a convertir todo ese conocimiento en mejores productos, mejores decisiones y una experiencia radicalmente mejor para clientes y asesores”, afirmó.

En esa línea, agregó: “Combinar esa escala, ese talento y ese conocimiento con las posibilidades que abre la IA genera una oportunidad enorme de crear valor”.

La estrategia de inteligencia artificial de Balanz

Desde la compañía señalaron que la incorporación se inscribe en un proceso de transformación que atraviesa a la industria financiera a nivel global.

“La incorporación de Federico representa una oportunidad para dar un paso adelante en un proceso de transformación que ya atraviesa a toda la industria a nivel global”, sostuvo Claudio Porcel, CEO del Grupo Balanz.

El ejecutivo destacó el impacto que la inteligencia artificial puede tener tanto sobre el funcionamiento interno de las empresas como sobre su relación con los clientes.

“La inteligencia artificial está cambiando la forma en que las empresas trabajan y se relacionan con sus clientes, y queremos aprovechar todo su potencial para seguir mejorando el user experience en Balanz”, señaló Porcel.

Claudio Porcel, Ceo de Balanz

El CEO del Grupo Balanz también destacó el recorrido de Ogue en tecnología y servicios financieros: “Su conocimiento en tecnología y servicios financieros serán un gran aporte para seguir cumpliendo nuestra misión de ayudar a nuestros clientes a invertir mejor”.