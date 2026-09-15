El presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca , anunció hoy que en solo nueve meses el país logró cumplir con la cuota exportable de 100.000 toneladas de carne bovina a Estados Unidos tras el acuerdo alcanzado a principios de año por ambas naciones.

“Argentina ya vendió 100.000 toneladas de carne vacuna a Estados Unidos y dio cumplimiento a la cuota de exportación incluso antes de lo previsto. Es un dato histórico que se logró gracias a una decisión estratégica de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que me encomendó llevar delante esta acción de promoción comercial”, expresó el presidente ejecutivo de PromArgentina.

Sucalesca hizo el anuncio en el marco de la celebración de los 30 años del Día de la Exportación que llevó a cabo la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), bajo el lema “Nueva frontera exportadora: la transformación en curso”, en La Cúpula del Palacio Libertad, en el centro porteño.

El cumplimiento del cupo exportador otorgado por Estados Unidos pudo alcanzarse tras la puesta en vigencia de Argentina B2B Week, una estrategia de promoción diseñada por PromArgentina y la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, que tiene el objetivo de posicionar la oferta exportable del país en mercados estratégicos globales.

Bajo el formato de Argentina B2B Week se llevaron a cabo exitosamente las dos ediciones de la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, hitos comerciales que abarcaron seis ciudades (Filadelfia, Chicago, Los Ángeles, Miami, Atlanta y Houston), convocaron a 23 frigoríficos nacionales y generaron más de 500 contactos directos con importadores y distribuidores estadounidenses.

La organización de las dos misiones comerciales —la primera, del 27 de abril al 1 de mayo, y la segunda, del 9 al 15 de septiembre— se llevó adelante junto con el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la Cancillería, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Embajada de Argentina en Washington y los consulados de las ciudades elegidas por su relevancia estratégica para el sector.

El logro histórico de haber cumplido antes de que finalice 2026 la cuota exportadora extra de 80.000 toneladas habilitada por el Gobierno de Estados Unidos hace prever que Argentina podría cumplimentar una cuota mayor en 2027 debido al interés mostrado por el mercado estadounidense, uno de los más importantes y exigentes a nivel mundial del sector cárnico.

Sucalesca pronunció su discurso ante funcionarios del Gobierno nacional, ejecutivos del sector privado, diplomáticos extranjeros y analistas. Entre los integrantes del Gabinete del presidente, Javier Milei, estuvieron los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

“Estamos viviendo el mejor comienzo de año en exportaciones de nuestra historia”, afirmó Sucalesca, y detalló que entre enero y julio último el país exportó en valores por USD 58.365 millones, un 22,9% más que en el mismo período del año pasado, y casi 15% más también por tonelada.

En ese sentido, resaltó que CERA proyecta para este año exportaciones por más de USD 103.000 millones, lo que le permitiría a Argentina, por primera vez en su historia, superar la barrera de los USD 100.000 millones en exportaciones.

Además, detalló que, junto al crecimiento de las exportaciones, también aumentaron los sectores productivos y las empresas: “Hoy tenemos 7.931 empresas exportadoras, un 4,1% más que en 2025 y 7,6% más que en 2023. Todo esto demuestra que estamos en presencia de una plataforma exportadora sólida, una plataforma exportadora que suma e integra capacidades”, sostuvo.

Sucalesca mencionó que, en lo que resta del año, PromArgentina llevará adelante otras rondas comerciales inversas en mercados de destino. La próxima cita será el 2 de octubre en París, en el marco de Argentina Week, la estrategia de promoción económica, comercial y de atracción de inversiones internacionales implementada por el Gobierno y encabezada por el presidente, Javier Milei.

En París, PromArgentina organizará Argentina B2B Week | Seafood Edition, una jornada de negocios que reunirá cara a cara a representantes de empresas pesqueras exportadoras de langostinos salvajes y vieiras con importadores franceses, con el objetivo de abrir más oportunidades comerciales en un mercado estratégico como el francés.