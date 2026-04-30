La industria de la seguridad da un paso clave con la llegada de PreSense™, la nueva solución de Verisure que incorpora tecnología predictiva para anticiparse a situaciones de riesgo. Lejos de limitarse a reaccionar, este sistema busca intervenir antes de que ocurra un incidente. “PreSense™ marca un punto de inflexión en la industria”, afirmó Carlos Beltrán Rubinos, director de Operaciones de la compañía. El lanzamiento posiciona a la empresa número 1 en alarmas monitoreadas a la vanguardia, con una propuesta que combina innovación tecnológica y experiencia operativa. El diferencial de PreSense™ está en su enfoque integral, basado en múltiples barreras de protección que trabajan de manera coordinada. En primer lugar, el sistema busca la disuasión mediante una placa que advierte sobre la presencia del sistema. Luego, entra en juego la detección anticipada, con sensores capaces de identificar movimientos sospechosos en accesos sensibles. A esto se suma una verificación profesional en tiempo real desde la Central Receptora de Alarmas. En caso de confirmarse una intrusión, se activa la intervención a través de ZeroVision, un dispositivo que reduce la visibilidad dentro del espacio para forzar la retirada del intruso. “Cada etapa está diseñada para actuar desde el primer indicio y evitar que el riesgo se concrete”, explicó Beltrán Rubinos. Uno de los puntos más destacados del sistema es su capacidad de respuesta casi inmediata. “Actuar en menos de 30 segundos puede marcar la diferencia en situaciones donde el tiempo es clave para evitar un intento de robo o sufrir una pérdida”, sostuvo el ejecutivo. Esta rapidez permite intervenir en el momento crítico, reduciendo el impacto de cualquier incidente y reforzando la protección del usuario. El desarrollo de PreSense™ incorpora inteligencia artificial y modelos de análisis predictivo que elevan el estándar del sector. “Hoy podemos anticiparnos al riesgo y responder antes, con mayor precisión”, destacó Florencia Tsuji, directora general de Verisure Argentina. La tecnología se apoya en datos y en la experiencia de equipos especializados, lo que permite optimizar la toma de decisiones ante cada alerta. Aunque la innovación tecnológica es central, desde la compañía subrayan que el servicio se sostiene también en el trabajo de profesionales altamente cualificados. “Nuestro mayor activo son las personas, que complementan la tecnología para dar respuestas en situaciones complejas”, explicó Tsuji. Esta combinación permite ofrecer un servicio más confiable, cercano y adaptado a las necesidades de cada cliente. La propuesta incluye mejoras en la experiencia de uso, con un sistema más intuitivo y conectado. Entre las novedades se destacan el panel de control renovado, el botón S.O.S y la app My Verisure, que permite gestionar la seguridad en tiempo real. De este modo, los usuarios pueden monitorear sus propiedades desde cualquier lugar, con mayor control y facilidad. Con este lanzamiento, Verisure impulsa un cambio de paradigma: pasar de la reacción a la anticipación. “Estamos elevando el nivel de la seguridad hacia un modelo más proactivo e inteligente”, concluyó Tsuji. En un contexto donde la prevención es cada vez más valorada, Verisure, con más de 35 años de trayectoria, pone al servicio de las personas toda su experiencia a través de PreSense™ una solución que combina tecnología, rapidez y eficiencia para responder a los desafíos actuales.