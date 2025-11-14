Tras el respaldo en las urnas del 26 de octubre, La Libertad Avanza busca capitalizar el impulso político para avanzar con su paquete de reformas estructurales. En el centro de la agenda aparece la llamada “modernización laboral”, acompañada por los proyectos de reforma impositiva, del Código Penal y el Presupuesto 2026. Pero para que todo eso avance, el oficialismo necesita algo más que entusiasmo: necesita votos.

Por eso, el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, se convirtió en una pieza clave. Ya recibió a una decena de gobernadores y planea una foto masiva con la mayoría, aunque algunas provincias podrían quedar afuera de las negociaciones. En ese delicado equilibrio entre la búsqueda de consensos y las tensiones territoriales se juega buena parte del futuro inmediato del Gobierno.

En el frente económico, los números muestran cierta estabilidad, pero los desafíos persisten: inflación contenida, salarios que aún no despegan y niveles de pobreza que preocupan. Además, un cruce inesperado entre dos referentes de la ortodoxia económica, Luis Caputo y Domingo Cavallo, reaviva el debate sobre el rumbo a seguir. Y, como si faltara algo, comienzan a trascender los primeros detalles del nuevo acuerdo entre la Argentina y los Estados Unidos.

Todo esto y más, en un nuevo capítulo de Los pasillos del poder.