Tras la contundente victoria legislativa, La Libertad Avanza atraviesa días de reacomodamiento interno. Entre la salida y el ingreso de funcionarios, los rumores de más cambios se multiplican y una pregunta domina la escena política: ¿qué va a pasar con Santiago Caputo, una de las figuras más influyentes del oficialismo?

Mientras tanto, el Gobierno reunió a su tropa legislativa en la Casa Rosada para afinar la coordinación con aliados y encarar los debates que se vienen en el Congreso. En la agenda inmediata aparecen tres ejes centrales: el Presupuesto 2026 y las reformas laboral, impositiva y penal. Todo, mientras Javier Milei vuelve a Estados Unidos —ya suma 14 viajes— para reforzar su vínculo con Donald Trump y buscar respaldo económico y político.

En la vereda de enfrente, la oposición intenta recomponerse tras la derrota. Entre disputas internas y pérdida de liderazgo, inicia una etapa de autocrítica que coincide con un nuevo capítulo judicial que promete impacto mediático: el comienzo del juicio oral por los Cuadernos de las Coimas.