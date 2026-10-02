El campo del Golfers Country Club recibió la segunda fecha de la temporada 2026 de El Cronista Open Golf. Con una convocatoria que agotó los cupos disponibles, se desarrolló la Copa La Blanqueada, una experiencia donde los participantes disfrutaron su pasión por el golf, compitieron en una cancha desafiante, participaron de sorteos, recibieron obsequios de parte de las marcas y pudieron degustar la propuesta gastronómica del circuito.

En el año del quinto aniversario de la consultora Soraya Ferri Networking Corporativo a cargo de la organización integral, El Cronista Open Golf se encuentra plenamente afianzado y es ampliamente reconocido por los golfistas. “Desde la consultora estamos sumamente orgullosos de haber consolidado a El Cronista Open Golf como el circuito corporativo más prestigioso del país. Con el respaldo de las marcas e importantes premios, en cada fecha reafirmamos nuestro compromiso de brindar a los participantes una experiencia de excelencia que va mucho más allá del juego en sí. A su vez, lo que más satisfacción nos genera es el ambiente único y la comunidad que se forma entre jugadores y sponsors”, expresó Soraya Ferri.

Segunda fecha de El Cronista Open Golf (El Cronista)

En el hoyo 1, cada jugador tuvo la oportunidad de elegir un cupón como parte del sorteo por 60 premios destacados. Aquellos que obtuvieron un voucher con una foto que indicaba el premio, lo canjearon al terminar de jugar en el living de El Cronista. Se sortearon botellas de vino de Bodega del Carmen y de Magia de Uco, selecciones de quesos de La Blanqueada, indumentaria de Buke Golf, mobiliario de oficina de Grupo(a)², productos de Iluminatti Pilar, accesorios de la línea gourmet de Tromen, kits de agua mineral de Alpes, packs de salsas de Pampagourmet, boxes gourmet de La Octava, botellas de gin Bosque y mega canastos con una variedad de productos de las marcas que auspician el circuito.

El disfrute y la relajación son dos pilares de El Cronista Open Golf. Tras una exigente jornada deportiva, la propuesta gastronómica volvió a seducir a los participantes. Desde las primeras horas de la mañana hasta el atardecer, los jugadores contaron con opciones para todos los gustos.

Una recepción con opciones nutritivas

En la recepción del hoyo 1, sobre un mostrador fabricado con madera nativa por Tienda Efebe, se dispuso varias alternativas para que los jugadores puedan aprovisionarse de cara a los 18 hoyos de la ronda.

Segunda fecha de El Cronista Open Golf (El Cronista)

Dole aportó una cuidada selección de frutas frescas de estación ideales para la recarga de energía. Galletitas RC ofreció sus clásicas Crackers sin sal y de salvado, junto con variedades dulces como Bizcochitos, Tortitas y Varitas de hojaldre. Por su parte, Biznikke sumó cajas de sus reconocidos chocolates en las versiones Nevado tradicional, Blanco, Black y Maní.

Segunda fecha de El Cronista Open Golf (El Cronista)

Con la llegada de la primavera, El Cronista Open Golf incorporó a Tolder, un nuevo sponsor para disfrutar las jornadas al aire libre a resguardo del sol. Sus productos se complementan con el living de El Cronista y las carpas dispuestas en el corredor central. Las sombrillas de Tolder se integran al circuito con su aporte de confort y sofisticación. El modelo Siena posee estructura de aluminio, base reforzada y lona de alta densidad. Su diseño responde a la filosofía de concebir al exterior como un espacio habitable durante todo el año.

Segunda fecha de El Cronista Open Golf (El Cronista)

Cuando arribaban al campo, el aroma a café atraía a los participantes hacia el stand de Muta, donde se les servía café de especialidad colombiano junto con productos de pastelería como medialunas, cookies y chipá. Más tarde, tras finalizar la competencia, Muta ofreció vermut, whisky y empanadas.

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En tanto, la hidratación de los competidores durante la jornada estuvo garantizada por Alpes. La empresa distribuyó por distintos sectores de la cancha estaciones cargadas con botellas de agua mineral natural y de su variante baja en sodio.

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Maridaje del “hoyo 19”

A lo largo del certamen, en el stand de Cowi se entregaron gaseosas, cervezas Temple. Cowi, bar y vinoteca con locales en Palermo y Belgrano, también ofrece servicio de catering personalizado para eventos privados. Allí, además, los golfistas pudieron retirar una lunch box individual de El Cronista con un sándwich de jamón y queso, frutas frescas de estación, un mix de frutos secos, un budín artesanal, un jugo de naranja de 125 ml y un agua mineral Alpes de 500 ml.

Segunda fecha de El Cronista Open Golf (El Cronista)

A medida que los jugadores completaban sus rondas, el epicentro de la jornada se concentró en el tradicional “hoyo 19”, transformado en un espacio de camaradería para intercambiar comentarios sobre las actuaciones de cada golfista. La Blanqueada fue uno de los stands más concurridos por los participantes, que disfrutaron una degustación de quesos duros y semiduros con periodos de estacionamiento desde 6 hasta 24 meses.

Oriunda de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, La Blanqueada presentó una selección de quesos que incluyó parmesano, reggianito, provoleta, gouda, sardo y goya. La marca respalda la calidad de sus productos en el origen de su materia prima y su proceso de maduración. Representantes de la empresa conversaron con los golfistas y les comentaron las virtudes de sus productos por contar con un tambo propio, una producción artesanal y un exhaustivo control de calidad durante el proceso de estacionamiento.

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“En estos momentos estamos participando solamente en eventos donde el consumidor pueda llegar a tener tiempo para degustar tranquilo, poder explicarle sobre las cualidades del queso y demás. Por eso creemos que los torneos de El Cronista Open Golf, donde la gente está relajada

y pasa un buen momento, son un lindo lugar para estar presentes”, comentó César Dorado, responsable del Área Comercial y Distribución de La Blanqueada.

Para el maridaje con los quesos, una de las opciones predilectas del paladar argentino es el vino. En sintonía con esa preferencia, Bodega del Carmen ofreció para catar diferentes etiquetas seleccionadas de sus líneas Predador/Passito, con 14 meses de crianza en roble francés y clayvers de cerámica; Nido del Tigre, integrada por seis propuestas entre las que destacan el Rosé Dewitt Bukater (90% Malbec y 10% Cabernet Franc) y los varietales Malbec, Cabernet Franc y Ancellotta; y la línea Chimuelo, un tinto a base de Malbec con un aporte de Ancellotta.

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“En Bodega del Carmen tenemos una filosofía de mínima intervención, pero tomamos muchas decisiones. Respetamos mucho el origen de la uva, en el Valle de Calingasta, San Juan. Con respecto al Torrontés, tenemos tres interpretaciones del mismo viñedo: el de la línea Chimuelo es con pieles, lo cual aporta textura y un poco más de carga aromática. En Nido del Tigre lo hacemos prensado, sin pieles. Luego, en nuestra línea de alta gama está Passito, que es un vino elaborado mediante el proceso de Appassimento, con la posterior crianza de 14 meses mencionada. Para el Ripasso Dal Giardino (Nido del Tigre) prensamos las pieles del Torrontés obtenidas en el Passito y las usamos para co-fermentar el Malbec”, explicó Pablo Garriga, brand ambassador de Bodega del Carmen.

Otro punto de encuentro entre los golfistas que completaban los 18 hoyos fue el espacio de La Octava, marca especializada en la elaboración y distribución de fiambres, que estuvo presente con su línea premium Montesano. Ofreció para degustar una tabla individual con una selección de fiambres artesanales que incluyó Jamón Crudo tipo Parma, salame de puro cerdo y mortadela con pistacho. Todos servidos con panes artesanales de masa madre.

Segunda fecha de El Cronista Open Golf (El Cronista)

La propuesta gastronómica de El Cronista Open Golf reúne sabores de diferentes regiones del país. Desde Los Chacayes, Valle de Uco, Magia De Uco participó con cuatro vinos de distintos perfiles, que incluyeron el Notable Cabernet Franc, los espumantes Dulce Natural Malbec y Extra Brut Malbec, y el Malbec - Petit.

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“Magia De Uco continúa una historia familiar vinculada al cultivo de la vid desde 1558, que comenzó en Italia y hoy sigue en Mendoza. Trabajamos una finca propia de 42 hectáreas dividida en 74 microparcelas, regada con agua mineral natural libre de sodio, y nuestra bodega cuenta con tecnología de vanguardia que nos permite monitorear en tiempo real variables clave de la elaboración. Todo bajo una filosofía de máxima precisión y mínima intervención”, contó Gianfranco Budetta, de Magia De Uco.

El Cronista Open Golf presenta alternativas para todos los gustos. Tanto los quesos como los fiambres también se pudieron acompañar con las distintas variedades de cervezas Temple: Wolf IPA (inspirada en las IPAs americanas, con un carácter cítrico y herbal característico en aroma y sabor), Scottish (estilo Scottish Ale, con un perfil muy balanceado a la malta) e Indie Golden, una opción ligera ideal como primera pinta.