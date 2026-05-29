Un viaje soñado al Caribe fue el broche de oro para la última edición de El Cronista Open Golf. Bajo la coordinación de la consultora Soraya Ferri Networking Corporativo (responsable de la organización integral del circuito) y de la agencia Yellowstone Travel, un grupo de participantes del certamen disfrutó de una experiencia inolvidable en Punta Cana que combinó golf, relax y networking.

Durante una semana, los cuatro campeones de El Cronista Open Golf 2025 formaron parte de una comitiva de 70 personas, entre golfistas y acompañantes, que disfrutó de una estadía en el Iberostar Selection Bávaro Suites de Punta Cana, con all inclusive, pasajes aéreos y green fees incluidos.

Matías Melloni, Gustavo De Simone, Pablo Castilla y Gerardo Sánchez se impusieron en la gran final disputada en diciembre de 2025 y ganaron el viaje como premio. Junto a ellos asistieron otros participantes del circuito que se sumaron a la propuesta que la agencia promocionó durante los eventos a lo largo de la temporada.

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Detrás de la logística de cada evento hay una ardua tarea de planificación.

“El éxito rotundo de El Cronista Open Golf es el reflejo de años de esfuerzo junto a todo el equipo de mi consultora. Cada temporada el circuito se afianza no solo como una gran competencia deportiva, sino también como un espacio clave para el networking. Este viaje demostró que, más allá del torneo, el verdadero valor estuvo en la posibilidad de disfrutar y generar vínculos. La camaradería entre los participantes a lo largo de este viaje mejoró la experiencia y generó un ambiente en el cual el golf, las marcas y las relaciones se potencian entre sí”, expresó Soraya Ferri.

En el aspecto deportivo, 40 jugadores compitieron durante tres jornadas de golf intercaladas con día libre para que pudieran descansar. Los golfistas visitaron campos destacados tanto por sus diseños desafiantes como por los magníficos paisajes. Primero jugaron en Iberostar Bávaro Golf Course, luego fue el turno de Corales Golf Course, sede del PGA Tour, y por último Punta Espada Golf Club. Todos los jugadores recibieron un kit de bienvenida como agasajo. En tanto, el resto de los pasajeros disfrutó del hotel, la pileta, los días de playa y aprovechó las diversas actividades del equipo de animación de Iberostar.

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Por su parte, Matías Berkenwald, Gerente de Yellowstone Travel, trazó un balance del viaje y destacó: “El saldo es muy positivo, salió todo como soñábamos. Los vuelos en horario, los traslados se cumplieron a la perfección como correspondía, el hotel nos recibió con un mostrador prioritario para el grupo, la gente pudo disfrutar de todos los restaurantes temáticos, las piletas, la playa, las actividades y los golfistas vivieron una experiencia única en los distintos campos de golf. Recibimos muchos comentarios positivos de las canchas, todos súper contentos con la experiencia. A nosotros, como organizadores, recibir esas palabras de agradecimiento nos llena de alegría porque trabajamos durante muchos meses para que todo salga bien y, en este caso, la única forma de ver reflejado ese esfuerzo es con la devolución y las vivencias de los pasajeros”.

Tres jornadas a puro golf en campos exclusivos

Para la competencia, se conformaron dos categorías de caballeros y otras dos de damas sobre la base del hándicap de los jugadores. En la definición de los resultados finales, se computaron las dos mejores rondas de cada participante en el acumulado de las tres jornadas. “Al ser un viaje más turístico, decidimos que se descarte la peor tarjeta para hacerlo más ameno. A su vez, tratamos de ir intercalando las salidas. Las últimas dos jornadas se jugó con un caddie en la línea que ayudaba con las caídas de los greens y demás, lo cual permite que se juegue más rápido”, explicó Darío Lozano, de DL Golf Tour, encargado del arbitraje deportivo.

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La elección de los campos se basó en la cercanía con el hotel. Al respecto, Lozano sostuvo: “El primero estaba dentro del complejo, la segunda ronda fue en Corales, un campo impresionante que estaba muy bien mantenido, mientras que para el final elegimos Punta Espada, la cancha más escénica con nueve hoyos que lindan con el mar y, al mismo tiempo, la más difícil. Uno de los días libres, con un grupo de doce golfistas que quería conocer otra cancha fuimos a jugar al campo Ocean’s 4, que está bastante más alejado”.

Gustavo De Simone finalizó en la cima de la categoría hasta 17.9 de hándicap mientras que Julio Cesar Briolini se impuso en la categoría entre 18 y 54 de hándicap. Entre las damas, Mariana Rouillon ganó la categoría hasta 17.9 de hándicap y Verónica Mori consiguió el mejor score en la categoría entre 18 y 54 de hándicap.

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De Simone fue uno de los campeones de la temporada 2025, por lo cual ganó el viaje a Punta Cana. En el Caribe registró un acumulado de 143 golpes, producto de dos rondas de 74 y 69 que lo consagraron como el mejor score de su categoría.

“Se me dio el triunfo porque no cometí errores y tuve dos buenas tarjetas. En Corales lo hice bien y tuve un score de 69 golpes, tres bajo par. Las canchas son de primer nivel. No me parecieron difíciles, pero tampoco fáciles porque había viento y mucha agua. Para poder hacer un buen resultado era cuestión de jugar prolijo”, comentó el ganador.

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Al ser consultado por la experiencia del viaje, De Simone afirmó: “La organización de Soraya Ferri y de Yellowstone Travel fue excelente. No me faltó nada. El hotel estuvo muy bueno y la comida también. Las canchas excelentes y toda la atención de ellos fue diez puntos. Soraya estuvo siempre presente con el grupo, todo el tiempo a disposición. Es más, ella fue una de las diez personas con las que nos reunimos para cenar todas las noches. Disfruté de los restaurantes, un poco de la playa y aproveché para jugar más días al golf”.

De cara a la temporada 2026 que comienza en agosto, De Simone confirmó que participará y sostuvo: “Lo que me gusta de El Cronista Open Golf es que es un circuito que está bien preparado, tiene muchos sponsors y la premiación es buena. Uno sabe que en cada fecha puede pasar el día ahí y la pasa bien porque hay un montón de cosas para hacer. En otros circuitos es ir a jugar golf y nada más. En El Cronista, en cambio, son varias fechas que están bien organizadas y uno puede ir a disfrutar el día”.

La primera ronda tuvo como escenario el campo del Iberostar Bávaro Golf Course, especialmente atrapante por el octavo hoyo (con un green con forma de estrella de mar rodeado por arena) y por el hoyo 11 (un par 3 donde el agua entra en juego). Una de las postales del día fue la vista del hoyo 16, defendido por el agua y tres búnkeres.

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La segunda jornada deportiva se disputó en un marco excepcional. Los golfistas pudieron vivir la experiencia de jugar en Corales Golf Course: una cancha que es sede del PGA Tour, principal circuito profesional del mundo. Allí, Verónica Salva protagonizó uno de los momentos sobresalientes de la competencia al marcar un hoyo en uno. Con un hierro 7, ejecutó su tiro desde el tee del noveno hoyo y cuando la pelota entró se desató el festejo junto a sus compañeras. Salva participó junto a un grupo de amigas de Rosario, con quienes comparte la pasión por el golf y los viajes.

“Llegué al 9 con el acantilado delante del hoyo y pensé que tenía que ser un golpe preciso, no podía quedarme corta. Mi caddie me dijo que eran 130 yardas con viento en contra y medio cruzado. Entonces agarré mi hierro 7 y le pegué sin pensar en nada. Solo apunté a la bandera y ahí se desató toda la locura”, contó Salva.

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El sueño de la gran mayoría de los golfistas a Salva se le cumplió en una cancha prestigiosa.

Sobre su reacción, recordó: “El caddie gritaba ‘hoyo en uno’. Nos abrazamos todos juntos, saltamos y cantamos. Fue increíble, mi primer hoyo en uno. Tuve la suerte que haya sido en esa cancha espectacular. Fue una sensación única e indescriptible. El viaje soñado que estábamos viviendo fue coronado con lo mejor que le puede pasar a un golfista, ¡Un hoyo en uno! Quiero agradecer a El Cronista y a Yellowstone Travel por el viaje increíble y por todo lo vivido. La organización fue increíble”.

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La tercera ronda se llevó a cabo en Punta Espada, diseñado por el legendario Jack Nicklaus. Una cancha a la altura de la definición de las posiciones finales del torneo.

El recorrido del campo, par 72, presenta su principal atractivo en los ocho hoyos que bordean el mar. Como parte de los servicios planificados para este viaje, los participantes contaron con la asistencia de caddies sobre las ondulaciones de los greens y demás cuestiones.

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Al día siguiente, bajo un imponente atardecer caribeño y el mar de fondo embelleciendo la escena, la ceremonia de premiación se llevó a cabo en la playa.

La celebración incluyó la entrega de premios especiales otorgados por El Cronista para los ganadores y segundos puestos de cada categoría, además de los reconocimientos para los Best Approach y Long Drive correspondientes a las distintas jornadas, tanto para damas como para caballeros.

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Luego de las felicitaciones, la entrega de premios y las fotos, el cierre fue a pura fiesta: los golfistas, sus acompañantes y el equipo de la organización de Soraya Ferri y Yellowstone Travel terminaron todos bailando en la playa.

El Cronista Open Golf 2026 Camino a la Riviera Maya - Cancún

De cara a la próxima temporada, se proyecta un calendario de cinco fechas que comenzará en agosto y culminará en diciembre. La final tendrá como premio cuatro viajes a la Riviera Maya y Cancún con pasajes aéreos, estadía, traslados y rondas de golf incluidas.

Matías Berkenwald, Gerente de Yellowstone Travel, adelantó algunos detalles del itinerario programado para México y dijo: “Ya está planificado Riviera Maya-Cancún para marzo de 2027, los servicios cuentan con vuelo directo de Aerolíneas Argentinas, traslados desde el aeropuerto al hotel Iberostar Paraíso del Mar, en Riviera Maya, donde vamos a estar alojados cuatro noches. Jugaremos dos rondas en Playa Paraíso, campo que pertenece a Iberostar. Luego, nos trasladaremos al hotel Iberostar Selection Cancún, en Cancún, en el cual también estaremos alojados cuatro noches. Allí vamos a jugar el campo de golf de Iberostar y el de Playa Mujeres todos con cart y zona de práctica. Estarán incluidos los traslados, la asistencia del viajero y el vuelo directo de regreso a Ezeiza. También cada participante tendrá su kit de viaje y haremos la entrega de premios para el torneo interno que vamos a organizar en destino. Espero que podamos contar con la presencia de los que ya participaron en el viaje de Punta Cana y los nuevos que se quieran sumar para vivir una experiencia a puro golf y de disfrute, obviamente son bienvenidos”.

La temporada 2026 tendrá su gran lanzamiento el 26 de agosto en el campo Los Lagartos Country Club. Con motivo de la celebración del quinto aniversario de la organización integral del circuito a cargo de la consultora Soraya Ferri Networking Corporativo, se preparan varias sorpresas pensadas para brindar nuevamente una experiencia exclusiva junto a la comunidad conformada por golfistas y sponsors que crece año tras año.

“El Cronista Open Golf es el mejor circuito amateur de golf corporativo de la Argentina. Es un placer trabajar junto a los directivos que lo hacen posible. Esperamos con entusiasmo a todos los golfistas que quieran formar parte y compartir la pasión por este deporte”, aseguró Soraya Ferri.