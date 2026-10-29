Durante sus viajes profesionales como ingeniero en telecomunicaciones, Miguel Cané recorrió distintos países para perfeccionarse en su especialidad visitando además los centros de salud y longevidad que elegían las celebridades. De ese cruce entre su vocación de infancia y la influencia de profesionales de la salud nació, hace tres décadas, La Posada del Qenti, un espacio que combina el cuidado de la salud, la longevidad, la naturaleza y la excelencia de su clima.

Ubicada en un predio propio de 400 hectáreas en el valle de Punilla, provincia de Córdoba, fue pionera en Latinoamérica en planes de salud para bajar de peso, gestionar el estrés, dejar de fumar y promover la longevidad, así como en el concepto de all inclusive saludable.

Durante la temporada 2026 de El Cronista Open Golf, los mejores golfistas de cada fecha regular tendrán como premio una estadía en La Posada del Qenti. Los ganadores de cada categoría obtendrán 4 noches todo incluido para dos personas en habitación Estándar, que incluyen desayuno, almuerzo, merienda y cena, infusiones naturales, actividades recreativas y circuito de spa. Así también, quienes se ubiquen en el segundo puesto recibirán 2 noches de alojamiento en categoría Estándar para dos personas, con todas las comidas incluidas, infusiones naturales, acceso a las actividades recreativas y uso libre de las instalaciones.

En el marco de la tercera fecha del circuito, Miguel Cané, director general y fundador de La Posada del Qenti, dialogó con El Cronista Open Golf sobre las claves del proyecto, la evolución del concepto de bienestar y el vínculo con el deporte.

-¿Cómo surgió la idea de hacer La Posada del Qenti?

-Nací en Pilar, un pueblito de la provincia de Córdoba, donde uno de los personajes más queridos era el médico. Esa imagen y recuerdos siempre me acompañaron, y desde niño quise ser médico. Pero, a punto de ingresar en la universidad, viví una experiencia que me impresionó demasiado: tuvimos que auxiliar a una familia que había sufrido un accidente de auto. Terminé eligiendo así Ingeniería, que era la carrera del futuro que mi madre anhelaba para mí. No obstante, siempre estuve ligado a la vida sana y la salud. En los viajes de capacitación que hacía al exterior como ingeniero en telecomunicaciones, tanto a exposiciones como a congresos y fábricas, siempre intentaba informarme acerca de los lugares místicos a los que iban las celebridades de la época. Así conocí instituciones de longevidad en varios países, entre ellos Francia, Italia y Suiza, donde concebí el proyecto de La Posada del Qenti en la Argentina: una academia de buenos hábitos de vida para vivir más años y con mejor calidad, con programas proactivos de salud inmersos en la naturaleza, en el valle de Punilla, lejos de toda polución urbana e industrial y respirando uno de los aires curativos más puros del mundo. Con esta visión nació, hace 30 años, La Posada del Qenti Medical Wellness.

Durante la temporada 2026 de El Cronista Open Golf, los mejores golfistas de cada fecha regular tendrán como premio una estadía en La Posada del Qenti. El Cronista Golf

-¿En qué se basa el enfoque del proyecto?

-Además de ser director general de La Posada del Qenti, soy presidente honorario de la Cámara Argentina de Turismo Médico, cuyo objetivo es atraer pacientes del exterior gracias a la excelencia de la infraestructura, la tecnología y la capacidad profesional de nuestros médicos. Allí segmentamos la medicina en curativa, estética y preventiva. Nosotros estamos enfocados en esta última, en línea con uno de nuestros grandes inspiradores, el doctor René Favaloro, que nos inculcó la medicina preventiva, la medicina proactiva más importante para la salud.

-¿Cuáles son las claves de la propuesta?

-Tuve cuatro inspiradores muy fuertes. Como dije anteriormente, el doctor René Favaloro nos capacitó sobre los factores de riesgo, que son aspectos que hay que atender. Entre ellos, la mala alimentación, la falta de actividad física, el estrés no controlado, la diabetes, la hipertensión, el colesterol y el sedentarismo. El segundo de nuestros grandes inspiradores fue el doctor Jorge Braginski, un calificado médico nutricionista, que nos enseñó que es mucho más importante la calidad de las calorías que la cantidad. De allí surgió nuestra huerta orgánica, donde no se utilizan fertilizantes. Mi tercera inspiradora fue mi hermana, la doctora Elena Victoria Cané, médica psiquiatra y psicoanalista, una de las profesionales más prestigiosas de la provincia de Córdoba. Ella nos enseña, entre otras cosas, con una frase: “No podemos detener el paso del tiempo, pero sí podemos detener el paso en el tiempo”. En un mundo tan incierto y dinámico como el que estamos viviendo, necesitamos, cada tanto, recalcularnos, analizar nuestro destino, ver si ese destino es efectivo, si se encuentra en armonía con nuestros objetivos de vida, y lograr “vivir la vida, y no dejar que la vida te viva”. El cuarto gran inspirador fue mi gran amigo, el profesor Jorge Brisco, coaching de golf, ex míster mundo, dueño de uno de los gimnasios más importantes de Buenos Aires, que nos capacitó e instruyó en la importancia de la actividad física para movilizar músculos y huesos y exudar toxinas. Todo programa de salud que realizamos está acompañado de actividad física, que cada uno de nuestros huéspedes hace según su estado físico o su edad.

-¿Son pioneros en Latinoamérica en el desarrollo de los conceptos de longevidad y all inclusive saludable?

-Hace 30 años fuimos los primeros en incursionar en planes de longevidad, con un concepto que desarrollamos: “morir joven... lo más tarde posible”. Lo venimos aplicando con mucho éxito en programas antienvejecimiento de la misma calidad que los que se realizan en Suiza, con péptidos naturales. Aspiramos a una longevidad sana, no solo vivir más años, sino que permita gozar de buena salud. También fuimos los primeros en desarrollar, hace tres años, el all inclusive saludable, para disfrutar de una gastronomía, con vegetales de nuestra huerta sin pesticidas, exenta de sal, azúcar y grasa, y con carnes proteicas sin antibióticos. Todo acompañado de hierbas y frutas saludables.

-¿Qué cambios percibe en los últimos años respecto a las necesidades de quienes asisten?

-Actualmente observamos que muchos huéspedes que ingresan a la Posada sufren una mala alimentación, a partir de productos elaborados con químicos, conservantes, colorantes y saborizantes, con los años se han recrudecido. Otra situación que vemos es el consumo excesivo de fármacos o su mala administración: los argentinos somos campeones en automedicarnos. Hay que tener cuidado cuando vamos al médico y preguntarle no qué tomo, sino qué hago. Y un tercer tipo de intoxicación es el uso desmedido e inadecuado de la tecnología. No me genera tanto temor que los robots se humanicen, como se está evidenciando con la inteligencia artificial, sino que los humanos nos estemos robotizando. Sabemos que tenemos un gran desafío para minimizar estas tres grandes intoxicaciones. En La Posada del Qenti buscamos fomentar el contacto con la naturaleza a través de caminatas, aprender a escucharnos, meditar, recrear la inteligencia emocional y espiritual. Volver al deporte, por ejemplo, en nuestra cancha de tenis, realizar una meditación con caballos o cabalgatas en nuestro campo hípico, en definitiva, volver a sentirnos humanos.

-¿Por qué decidieron participar de El Cronista Open Golf?

-Contamos con un campo de golf aledaño, en Las Jarillas, Villa Carlos Paz. Es una cancha de 18 hoyos hermosísima, con una vista espectacular del valle, y tenemos acuerdos estratégicos con el club para que nuestros huéspedes la disfruten. Mucha gente que viene nos ha comentado sobre El Cronista Open Golf. Me parece un circuito de gran importancia, que conocimos a través de los huéspedes. El golf está ligado a la vida sana, al aire libre, a ver verde, a tener una reunión con uno mismo.

Quienes ocupen los primeros y segundos puestos de cada categoría en los torneos de la temporada regular de El Cronista Open Golf obtendrán una estadía all inclusive saludable. El Cronista Golf

-¿Qué balance hace de la participación de La Posada del Qenti en el circuito?

-El balance es sumamente positivo. Cada una de las jornadas estuvo organizada de manera impecable, con una planificación cuidada en cada detalle y un clima de camaradería que reflejó el espíritu del golf. Para La Posada del Qenti es un verdadero honor entregar los premios a los mejores puestos de cada categoría. Representa la posibilidad de acompañar y reconocer el esfuerzo, la constancia y el talento de los jugadores, valores que se alinean con nuestra filosofía de excelencia, bienestar y superación personal.

-¿Qué aspectos positivos lograron como marca con su presencia en los torneos?

-Nuestra presencia en el circuito nos permitió acercarnos a un público que comparte nuestros valores: personas que priorizan la calidad de vida, el cuidado de la salud y el disfrute de experiencias de alto nivel. Logramos fortalecer la visibilidad de La Posada del Qenti en un ámbito de prestigio, generar un contacto directo con los participantes y posicionarnos como un destino de referencia para quienes buscan descanso, bienestar y desconexión en un entorno natural privilegiado. Soraya (Ferri) es una gran persona y una consultora muy profesional, atenta a cada detalle y a cada uno de nuestros requerimientos. Su compromiso y su disposición hicieron que todo el proceso resultara fluido y sencillo. Trabajar con ella es un placer inmenso, y esperamos seguir colaborando en futuros proyectos.

-¿A partir de la participación en el circuito pudieron generar vínculos comerciales?

-Sí. Tuvimos la oportunidad de vincularnos con Moviglia, una prestigiosa y reconocida institución, con la cual apostamos a forjar una relación estrecha de cara al futuro. Creemos que este tipo de espacios es ideal para generar sinergias entre marcas que comparten una mirada de calidad y compromiso, y nos entusiasma explorar acciones conjuntas que aporten valor a ambas partes.

-Córdoba es un importante destino de golf, ¿tienen vínculo con la comunidad golfística?

-Es el mejor destino de golf del país; tiene canchas excepcionales. Los golfistas se reúnen en La Posada del Qenti, nosotros les armamos un itinerario y disfrutan del golf en distintas canchas. A veces, embajadores y cónsules aficionados al golf que cambian de destino han venido a despedirse y se han quedado una semana recorriendo todas las canchas que hay en Córdoba.

-¿Qué lugar ocupa el deporte en la oferta de La Posada del Qenti?

-Contamos con características privilegiadas para realizar en nuestro predio actividades al aire libre, como caminatas, cabalgatas o visitas a la huerta y a la granja, respirando uno de los aires curativos más puros del mundo, porque estamos en una zona de producción de ozono natural. Respirar este aire es un milagro de la naturaleza; por eso tenemos tanta efectividad con los fumadores, ya que ayuda a revitalizar las vías respiratorias contaminadas con todo lo que inhalamos, sobre todo en las zonas urbanas. El deporte también ayuda a quien está haciendo un plan antiestrés. Es necesario bajar el nivel de ansiedad, y para eso la actividad física es fundamental, junto con el trabajo de todos los profesionales que intervienen.

La Posada del Qenti, un espacio que combina el cuidado de la salud, a longevidad, la naturaleza y la excelencia de su clima. El Cronista Golf

-¿El descanso de la gente es más mental que físico?

-Exactamente. Tenemos que estar equilibrados, en armonía y disfrutando un clima serrano, favorable, donde antiguamente concurrían personas a curar sus afecciones respiratorias, entre ellas tuberculosis y asma.. Eso no es fácil teniendo en cuenta todo lo que está pasando, tanto en el mundo como acá, además de los problemas personales o profesionales. La Posada del Qenti es una academia de buenos hábitos de vida. Cuando comenzamos, hace 30 años, el programa más pedido era el de gestión de peso. Hoy los más solicitados son los programas para bajar el nivel de estrés y para dejar de fumar, junto con los de antienvejecimiento, enfocados en el público mayor de 60 años.

-¿En qué consiste la propuesta gastronómica?

-La gastronomía es fundamental, al igual que la actividad física. En La Posada del Qenti se cocina sin sal, sin azúcar y sin grasa. Tenemos una huerta orgánica donde no usamos pesticidas ni fertilizantes, ni en las verduras ni en las frutas. Acá no se consumen animales de corral, ni pescado, ni cerdo, ni cabra, ni vaca. En una caminata por la huerta mostramos cómo producimos todo tipo de verduras y frutas, regadas con agua de vertiente. También hay un restaurante con vista de 360 grados a un paisaje hermosísimo. Además, contamos con programas de nutrición y con equipamiento e infraestructura médica muy potentes para medir la composición corporal y saber dónde están localizadas las grasas, entre otras cosas, para poder trabajar sobre eso.

-¿Qué características tiene el predio?

-La Posada del Qenti tiene un predio propio de 400 hectáreas, ubicado en Villa Icho Cruz, a diez minutos de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. Somos la institución médica con más cantidad de hectáreas de fauna y flora natural, donde hacemos todas las caminatas y actividades. Tenemos una piscina climatizada, otra descubierta y un gimnasio muy bien equipado. También hay un sector donde la gente puede atenderse en cuestiones estéticas, con masajes descontracturantes, masajes de drenaje linfático y otros programas de estética. Contamos con un campo hípico, una granja de animales rescatados, una huerta y restos arqueológicos de los habitantes precolombinos. Todo eso lo ponemos en valor al realizar lascaminatas: siempre les damos a las actividades algún contenido recreativo.

-¿Cuáles son los objetivos para el 2027?

-Más de 60.000 huéspedes han pasado a lo largo de estos 30 años, nacionales y extranjeros; por eso siempre apostamos a brindarles la mejor calidad en atención humana, y, por supuesto, de servicios. Trabajamos con profesionales de primera línea, ofrecemos los mejores planes de salud, como el all inclusive saludable, donde uno puede comer exquisito y sano, y, asociados a eso, todos los planes médicos que tenemos, que están en constante desarrollo. Tenemos planes de longevidad pensados para las personas mayores que queremos vivir más años con buenos hábitos de vida. El objetivo lo estamos cumpliendo, y nuestro proyecto a futuro es seguir mejorando y capacitándonos para ofrecer más y mejores servicios.