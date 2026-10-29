El Cronista Open Golf continúa su marcha en una temporada especial por la celebración del quinto aniversario de la consultora Soraya Ferri Networking Corporativo a cargo de la organización integral del circuito. La tercera fecha de la edición de 2026 se llevó a cabo en la cancha de Campo Chico Country Club, con una gran respuesta del público en términos de convocatoria y una variedad de propuestas pensadas para dejar una huella en los participantes.

La temporada actual muestra la consolidación del circuito tanto en su prestigio como en la creación de una comunidad en torno a la pasión por el golf. El torneo correspondiente a la tercera de las cinco jornadas (incluida la gran final) del calendario de este año tuvo como sponsor principal a Flepax, suplemento formulado con colágeno no desnaturalizado tipo II y vitamina D3 para el fortalecimiento y la salud articular de los golfistas.

Muchas opciones para disfrutar antes, durante y después de la ronda

Las marcas presentes en cada fecha contribuyen para que los participantes puedan afrontar de la mejor manera la ronda de golf. A lo largo de la jornada, los golfistas pudieron retirar una lunch box individual de El Cronista con un sándwich de jamón y queso, frutas frescas de estación, un mix de frutos secos, un budín artesanal, un jugo de naranja de 125 ml y un agua mineral Alpes de 500 ml.

Las marcas presentes en cada fecha contribuyen para que los participantes puedan afrontar la ronda de golf. Open Golf

En el marco de su compromiso con la salud y el rendimiento deportivo, El Cronista Open Golf continúa este año con el acompañamiento de Laboratorios Baliarda. La reconocida farmacéutica argentina, enfocada en elevar la calidad de vida de las personas, acerca al circuito una propuesta orientada al bienestar de los atletas a través de tres productos: Pantus, formulado con pantoprazol para el alivio de la acidez y el reflujo digestivo; Biomag, un suplemento a base de bisglicinato de magnesio indicado para combatir la fatiga muscular, el estrés y los trastornos del sueño; y el mencionado suplemento Flepax.

El sector de la recepción contó con el aporte de Tolder para brindar una bienvenida a resguardo del sol, en sintonía con la propuesta de la marca de concebir al exterior como un espacio plenamente habitable y disfrutable durante todo el año. Su modelo de sombrillas Siena está diseñado con una resistente estructura de aluminio, una base reforzada y una lona de alta densidad.

El Cronista Open Golf continúa su marcha en una temporada especial por la celebración del quinto aniversario. Open Golf

Sobre un mostrador fabricado con madera nativa por Tienda Efebe, se colocaron varias alternativas tanto para que los jugadores puedan nutrirse antes de la ronda como para que recarguen energía durante y luego de los 18 hoyos del recorrido. Dole puso a disposición de los golfistas una cuidada selección de frutas frescas de estación: bananas, manzanas y ananás.

Se colocaron varias alternativas tanto para que los jugadores puedan nutrirse. Open Golf

Galletitas RC ofreció una variedad de productos: desde sus Crackers con bajo contenido de sodio y sin agregado de sal, tanto en sus versiones Original, Light y de salvado; hasta opciones dulces caramelizadas como sus Bizcochitos, Tortitas y las crocantes Varitas de hojaldre en su nuevo pack. Para completar la recepción hubo también un detalle exquisito de la mano de Biznikke, que entregó a los jugadores sus chocolates Nevado tradicional, Blanco, Black y con Maní.

Galletitas RC ofreció una variedad de productos en el evento. Open Golf

Dada la importancia de mantener una buena hidratación a lo largo de la ronda, Alpes desplegó en distintos puntos del campo estaciones de abastecimiento con botellas de agua mineral natural y su variante baja en sodio. Alpes también instaló una carpa para ofrecer un área de descanso.

Alpes también instaló una carpa para ofrecer un área de descanso. Open Golf

Muta resultó uno de los espacios más convocantes de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el aroma a café atrajo a los participantes hacia el stand de la marca, donde se les sirvió café de especialidad de origen colombiano acompañado por productos de pastelería como medialunas, chipá y unos bocaditos bañados en chocolate con dátiles.

Al atardecer, mientras los golfistas se relajaban en el living de El Cronista tras finalizar la competencia, Muta transformó su propuesta para ofrecer vermut, aceitunas y quesos en conserva.

“La presencia en El Cronista Open Golf nos permite algo que consideramos fundamental, que es transformar el conocimiento de marca en una experiencia concreta. En gastronomía el contacto directo tiene un valor enorme. Poder conversar con los participantes, presentarles nuestros productos, recibir sus feedbacks y contarles qué hay atrás de Muta, nos genera una conexión que difícilmente pueda conseguirse únicamente a través de la comunicación tradicional”, comentó Rodrigo Bérgamo, fundador y director comercial de Muta. Y agregó: “También nos acerca a un público interesante desde el punto de vista comercial, con potencial tanto para convertirse en un cliente habitual como para conocer nuestras propuestas orientadas al segmento corporativo, en las cuales estamos prontos a generar una ampliación en nuestro portfolio de unidades de negocio”.

Al atardecer, Muta transformó su propuesta para ofrecer vermut, aceitunas y quesos en conserva. Open Golf

Desde la organización integral de la consultora Soraya Ferri se impulsa a El Cronista Open Golf como plataforma de networking. Bérgamo destacó ese funcionamiento y señaló: “Uno de los aspectos más interesantes del circuito es el ecosistema de empresas con el cual estamos interactuando. Compartir espacio con otras marcas nos permite generar vínculos, identificar intereses en común y poder explorar oportunidades de colaboración que vayan más allá del evento de El Cronista Open Golf. Vemos un potencial muy atractivo en este desarrollo de alianzas estratégicas y corporativas con otras compañías, en donde podamos ofrecerles propuestas de catering o hacer acciones de marca conjuntas. En definitiva, lo que es promulgar y generar experiencias diferenciales”.

Mucho más que 18 hoyos de golf

La consultora Soraya Ferri Networking Corporativo y DL Golf Tour se ocupan de todos los detalles en la planificación de cada evento. Con el fin de brindar una experiencia que genere impacto en los jugadores, se proponen nuevas acciones para cada fecha. Tanto en la previa como durante los eventos y los días posteriores, desde las redes sociales de la consultora se dan a conocer algunas de dichas iniciativas.

En el marco de la tercera jornada de la temporada, a través de la cuenta de Instagram de Soraya Ferri Networking Corporativo (@sorayaferrinetworkingcorp), se realizó un sorteo de cuatro órdenes de compra de Tromen. Con una trayectoria que se remonta a 1978, Tromen es una marca con vasta experiencia tanto en productos de calefacción como en su línea gourmet de parrillas, hornos y accesorios.

Durante la presente edición del circuito, la comunidad de El Cronista Members accede a beneficios especiales, como descuentos y prioridad de inscripción a cada torneo. Asimismo, el golfista con el mejor rendimiento entre los suscriptores se gana una silla de oficina de Grupo (a)2.

En la temporada 2026, el circuito continúa consolidando su modalidad de Experiencia Premium, con renovados obsequios para los golfistas gracias a que permanentemente se suman nuevas marcas a participar. En la jornada celebrada en Campo Chico, los invitados por las empresas recibieron una atención personalizada y fueron agasajados con obsequios como vinos de Magia de Uco, chombas de Buke Golf, una selección de diferentes quesos de La Blanqueada, botellas de gin Bosque, y kits de salsas y aderezos orgánicos de Pampagourmet.

En la temporada 2026, el circuito continúa consolidando su modalidad de Experiencia Premium. Open Golf

FilmSuez, empresa que comercializa espacios de publicidad en salas de cine, volvió a elegir esta modalidad. En esta ocasión, a cada integrante del grupo se le entregaron vinos de Magia de Uco.

Degustaciones gourmet para todos los paladares

A medida que los jugadores completaban sus rondas, en el tradicional “hoyo 19” pudieron degustar más opciones de la oferta gastronómica de El Cronista Open Golf.

A lo largo de la jornada, los participantes tuvieron la oportunidad de deleitarse con los vinos de Bodega del Carmen, elaborados por el enólogo Federico Isgro. En la línea de alta gama se encuentran dos etiquetas. Por un lado, Passito, un vino elaborado mediante el proceso de Appassimento y una crianza de 14 meses combinada en clayvers de cerámica y roble francés. Por otro, Predador, un blend compuesto por un 60% de Malbec y un 40% de Cabernet Franc, con 14 meses de maduración en barricas de roble francés de primer uso y en vasijas de cerámica, un método que afina, profundiza y compacta el vino.

A lo largo de la jornada, los participantes tuvieron la oportunidad de deleitarse con los vinos de Bodega del Carmen. Open Golf

La línea Nido del Tigre, que conforma el corazón del portfolio de la bodega, cuenta con seis vinos. Rosé Dewitt Bukater (90% Malbec y 10%Cabernet Franc); tres varietales Malbec, Cabernet Franc y Ancellotta; y dos expresiones del Torrontés. Una de ellas es el Ripasso Dal Giardino, un Malbec fermentado con pieles del Torrontés. La otra es una variedad que refleja el lugar de origen de la bodega: un Torrontés Sanjuanino de Paraje Hilario.

En tanto, la línea Chimuelo presenta las versiones Chimuelo Carbónica, un tinto con base de Malbec y un sutil aporte de Ancellotta, y Chimuelo Pieles, un Torrontés fermentado con sus propias pieles para un aporte de textura y carga aromática.

“A las pieles del Torrontés les damos mucha importancia. Es una piel gruesa y curtida ya que el valle es muy seco, tiene viento y hay mucha cantidad de horas de sol. Entonces tratamos de utilizarlas lo más posible, sobre todo en los vinos blancos. En los tintos, en cambio, lo utilizamos solo lo justo porque no queremos que sean estructurados”, contó Pablo Garriga, brand ambassador de Bodega del Carmen.

El stand de La Blanqueada se consolidó como uno de los espacios más concurridos de la jornada. La empresa oriunda de la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires, ofreció para degustar una variada selección de quesos duros y semiduros con períodos de estacionamiento que van desde los 6 hasta los 24 meses.

El stand de La Blanqueada se consolidó como uno de los espacios más concurridos de la jornada. Open Golf

Los golfistas pudieron apreciar los sabores del parmesano, reggianito, provoleta, gouda, sardo y goya. En diálogo con los jugadores, representantes de La Blanqueada explicaron las claves de la calidad de los quesos, sustentada en un control total del proceso de fabricación: desde la materia prima obtenida en su tambo propio y la elaboración artesanal, hasta un riguroso control durante la etapa de maduración.

La propuesta gastronómica de El Cronista Open Golf busca darles lugar a distintas regiones del país, ofreciendo a los participantes diversas opciones de primer nivel para acompañar cada momento del torneo.

Oriunda de Los Chacayes, en pleno Valle de Uco en Mendoza, Magia de Uco se presentó con una selección de vinos con perfiles diferenciados. La bodega ofreció degustaciones de su Notable Cabernet Franc y un Malbec – Petit.

Magia de Uco se presentó con una selección de vinos con perfiles diferenciados. Open Golf

Además, Magia de Uco cuenta con etiquetas de espumantes elaborados a base de la cepa más elegida por el paladar argentino: Dulce Natural Malbec y Extra Brut Malbec. “Nuestro Espumante Dulce Natural se elabora mediante una fermentación a baja temperatura que preserva los aromas de flores y fruta fresca. Es un vino que presenta una tonalidad rosa brillante y, en boca, conserva su dulzor natural. El Espumante Extra Brut Malbec, hecho a través del método Charmat Lungo con dos meses de crianza sobre borras, tiene burbujas finas, color rosado vibrante y un leve dulzor en boca, equilibrado con una acidez refrescante”, detalló Gianfranco Budetta, de Magia De Uco.

Por su parte, en el stand de Cowi se entregaron gaseosas y, para quienes prefirieron la cerveza, se brindó un abanico de variedades presentadas por Temple. Entre las alternativas disponibles estuvieron la Indie Golden, una cerveza dorada y ligera que resulta ideal para la primera pinta; la Scottish, de estilo Scottish Ale con un perfil balanceado con marcadas notas a malta; y la Wolf IPA, inspirada en las IPAs americanas tradicionales, con su característico aroma y sabor cítrico y herbal.

Cowi, bar y vinoteca con locales en Palermo y Belgrano, ofrece también un servicio de catering personalizado, diseñado a la medida de cada evento privado para trasladar su experiencia a tanto a reuniones corporativas como a celebraciones particulares.