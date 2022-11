Vuelos: un pasaje desde Argentina tiene hasta seis veces más impuestos que en otros países de la región

Por la alta carga tributaria en los pasajes de avión, volar al exterior desde la Argentina tiene hasta seis veces más impuestos que desde otros destinos de la región, como Perú y República Dominicana. Eso lo convierte en el país menos competitivo en materia de impuestos y tasas, de un total de 22 mercados analizados.

En ese sentido, al considerar la totalidad de contribuciones vigentes, la Argentina resulta el país más caro para un pasajero internacional. Así lo definió el "Índice de Competitividad del Transporte Aéreo en América Latina y el Caribe 2022", reporte que elaboró la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) con la empresa de datos de inteligencia Amadeus.

La Argentina, el país con más impuestos en vuelos internacionales

En la Argentina, se pagan seis veces más de impuestos en los boletos aéreos que en Perú, el segundo país menos competitivo, según el relevamiento, y un mercado clave para la industria aerocomercial de América latina. Mientras que a nivel local hay un 112% de impuestos, la nación andina cobra apenas un 18%, una brecha que el estudio califica de "gigantesca".

Similar situación ocurre en República Dominicana, que quedó tercero, con una carga tributaria del 17,5%. Le siguen Guayana, Honduras y Nicaragua, con un 15% los tres. Bolivia, Salvador y Trinidad Tobago completan las primeras 10 posiciones, con 14,9%, 13% y 12,5%, respectivamente.

Más abajo figuran Bahamas, Ecuador, Guatemala, Haití y Surinam, con menos del 12%. Aún menos carga impositiva tienen Uruguay, Panamá, Costa Rica, con tributos que rondan entre un 7,5% y un 5,4%. Abajo de todo están Colombia, México y Paraguay, con 5%, 4% y 2,5% cada uno.

En el otro extremo, hay países que no aplican impuestos a los vuelos internacionales, como Brasil, Chile, Aruba, Belice, Curazao, Jamaica y St. Marteen, lo que, según ALTA, los posiciona con condiciones más favorables para los turistas de esos mercados que quieren viajar al exterior.



La preocupación en el sector gira en torno a que en la Argentina se paga más en montos adicionales en concepto de impuestos que en el valor del pasaje como tal. Así, un boleto en pesos emitido hacia un destino extranjero abona siete complementos, tributos que se traducen en un sobreprecio a la tarifa básica que estipula la línea aérea para cada vuelo.

En la actualidad, están vigentes cuatro impuestos y tres tasas: entre los primeros, rigen la Percepción al Impuesto a las Ganancias (un 45%), el Impuesto de Retención al Ingreso (un 5%), el Impuesto de la Dirección Nacional de Turismo (un 7%) y el 'dólar Qatar' (un 25%). Entre las segundas, se aplican la de uso de aeropuerto (u$s 57 en la mayoría de las terminales, que tienen como concesionario a Aeropuertos Argentina 2000), la de migraciones y aduana (u$s 10), y la de seguridad percibida por la Administración Nacional de Aviación Comercial (ANAC) (u$s 8).

En breve, se sumará la 'Tasa de Seguridad de Aviación' para financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), iniciativa incluida a último momento en el proyecto de Presupuesto 2023. Al respecto, el informe resalta que ya se cobran los u$s 8 por servicios de seguridad, "monto que parece marginal, pero que con la sumatoria de todos los impuestos influye en el gap de competitividad".

El valor será un monto fijo que determinará el Ministerio de Seguridad de la Nación, que no podrá superar el equivalente al 0,25% del sueldo básico del grado jerárquico de Oficial Principal del escalafón general del personal de la PSA, según estipula el artículo 21 del texto normativo. Calculado sobre el salario de referencia en torno a los $ 100.000, significaría el agregado de $ 250, que, a priori, tendrán que percibir las emisoras de los boletos: ya sean las líneas aéreas o las agencias de viajes que vendan el servicio.

La argentina, con Tasas y aeropuertos caros

De igual modo, por la alta carga tributaria local, la Argentina es el país con la tasa aeroportuaria más alta de la región, con u$s 56,9 de cobro promedio. Le siguen Haití y Curazao, con u$s 55, u$s 51 y u$s 48, respectivamente.

El informe da cuenta de que los aeropuertos latinoamericanos tienen las tasas aeroportuarias más elevadas del mundo. En ese sentido, en el top-5 de las terminales más caras de la región se encuentran tres argentinas: a los aeropuertos de Ciudad de México y Monterrey, en México, con una tasa promedio de u$s 61,70, les siguen Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, con una tasa promedio de u$s 57.

En contraste, el aeropuerto de menor costo para los pasajeros está situado en Jamaica, en Kingston, que cobra u$s 5. Detrás figura Brasil, con varias terminales donde la tasa promedio es de u$s 11,6. Pasando el rango de los u$s 20 se encuentran Chile, con su aeropuerto principal en Santiago, con u$s 25; y Perú, con su terminal central de Lima, con u$s 28,6. Por arriba de u$s 30 figura Colombia, donde las tasas de los aeropuertos de Cartagena, Bogotá, Medellín, Barranquilla, San Andrés y Cali rondan entre u$s 37 y u$s 47.