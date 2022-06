Vuelos: cancelaciones y reprogramaciones por niebla en Aeroparque y Ezeiza seguirían hasta el jueves

La intensa niebla que cubre a la Ciudad de Buenos Aires y los arededores se extendería, por lo menos, dos días más, por lo que podría haber nuevas cancelaciones y reprogramaciones de vuelos domésticos e internacionales en el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Las condiciones climatológicas adversas que comenzaron en el inicio de la semana, cuando este lunes el área metropolitana y el conurbano bonaerense amanecieron envueltos en una espesa niebla, siguen causando complicaciones en el despegue y el aterrizaje de aviones.

"Se espera que persistan las nieblas y las neblinas hasta, por lo menos, el jueves. Ese día cambiaría la masa de aire, con el ingreso de temperaturas más bajas, lo que provocaría que se disipen. Pero, por el momento, las circunstancias actuales se mantendrán", aseguró Cindy Fernández, vocera del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en diálogo con El Cronista.

Fuentes aeroportuarias le explicaron a este medio que la situación varía "minuto a minuto". "El panorama no sufrirá mayores modificaciones en las próximas horas. A las 16 horas volvió a ponerse densa la niebla. Podría complicarse más tarde a la noche", expresaron al respecto.

Teniendo en cuenta la leve mejora que se genera por momentos, que permite que se realicen algunos de los servicios programados, pero también los inconvenientes que generan retrasos y cancelaciones, no descartan que en las próximas horas se den de baja más operaciones y se reprogramen otras.

La situación se agrava teniendo en cuenta los itinerarios que sufrieron modificaciones este lunes. Ante el escenario cambiante, recomiendan a los pasajeros contactarse con la línea aérea por la que tienen previsto viajar para conocer el estado de su vuelo.

En Aeroparque, hubo ocho cancelaciones y al menos 40 vuelos demorados este martes.

Hasta las 8 de la mañana, Ezeiza tuvo al menos 13 servicios afectados, que no aterrizaron, fueron cancelados y estaban demorados. Mientras que se normaliza paulatinamente la operación allí; en Aeroparque, hubo ocho cancelaciones y al menos 40 vuelos demorados durante la jornada.

Entrada la tarde, el hall central se vio repleto de pasajeros cuyos vuelos fueron retrasados, a la espera de la confirmación de la partida. En algunos casos, hubo hasta cinco horas de demora desde la hora inicial de salida.

Aerolíneas Argentinas canceló seis vuelos este martes. Se trata de los trayectos que conectarían Buenos Aires con Rosario, Santa Fe, San Luis, Catamarca, Iguazú y Montevideo. Ayer, la operadora de bandera suspendió 12 operaciones.



Flybondi canceló 14 vuelos, en sus rutas Buenos Aires-Bariloche, Buenos Aires-Santiago del Estero, Buenos Aires-Mendoza, Buenos Aires-Salta, Buenos Aires-Posadas, Buenos Aires-Jujuy. "Sugerimos ingresar al sitio online de la compañía, a la sección 'Mi reserva', para corroborar el estado del vuelo", aconsejaron desde la low-cost. El lunes, suspendió seis operaciones en la ruta Buenos Aires-Mendoza, Buenos Aires-Corrientes y Buenos Aires-Tucumán.

Aeroparque puede brindar servicios con una visibilidad mínima de 300 metros.

Por su parte, JetSmart canceló cuatro vuelos, correspondientes a las conexiones entre Aeroparque y Posadas y la estación aérea porteña y Córdoba. También, reprogramó 12 servicios. El lunes, se cancelaron nueve entre las rutas Ezeiza-Bariloche, Aeroparque-Corrientes, Aeroparque-Salta, Aeroparque-Tucumán, Aeroparque-Neuquén y Neuquén-Salta. "La empresa busca evitar cancelaciones y reprogramar para el mismo día, dentro de lo posible", comentaron desde la área.

Según explicaron desde el Ministerio de Transporte de la Nación, Aeroparque opera al 95%. Las recientes obras realizadas en la terminal porteña permitieron que en las últimas 48 horas se realizaran más de 140 operaciones aéreas, que trasladaron a más de 20.000 pasajeros, a pesar de la visibilidad reducida, reduciendo la afectación de los vuelos.

Desde abril, el aeropuerto opera con la categoría CAT II, lo que le permite brindar servicios con una visibilidad mínima de 300 metros. Si no se hubiesen realizado las mejoras de infraestructura, con estas condiciones meteorológicas, el aeropuerto habría permanecido cerrado, ya que la visibilidad mínima requerida era de 700 metros. No obstante, no todos los aviones cuentan con la habilitación para volar en estas condiciones, dicen en el sector.

Por su parte, Gabriela Logatto, presidente de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), aseguró que Ezeiza cuenta con la categoría 3A, que habilita a aterrizar con una visibilidad de 170 metros. Hay dos categorías superiores a esta: la 3B y 3C. La primera permite aterrizar con 50 metros, mientras que la segunda cuando casi no hay visibilidad. Pocos aeropuertos en el mundo tienen esta certificación.