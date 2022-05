Volkswagen invierte u$s 250 M: renovará la Amarok y empezará a fabricar motos Ducati en la Argentina

Volkswagen invertirá u$s 250 millones en la Argentina en el período 2022-2026 para continuar el crecimiento de la operación local. El desembolso se enmarca en el plan de inversiones regional que encara la compañía, por más de u$s 1200 millones, contemplado también para esos años.

Los fondos se destinarán a la renovación de la pick-up Amarok -de la que se produjeron más de 600.000 unidades en el país en los últimos 10 años-, el comienzo del montaje de las motos Ducati en Córdoba - que, por primera vez, se hará por fuera de Italia - y un proyecto de nacionalización de 200 piezas, que provienen de distintos países, para Taos, el primer SUV de la automotriz alemana en fabricarse en la Argentina, que comenzó a producirse el año pasado, tras una inversión superior los u$s 650 millones. Además, será la primera planta en aplicar la técnica de estampado caliente (hot-sttamping).

Nuevo MINI Cooper: precio en Argentina de los autos con 3 y 5 puertas renovados

BMW lanza su auto más grande de alto lujo: cómo es y cuándo llega

Así lo anunciaron este mediodía los ejecutivos de la compañía Thomas Owsianski, CEO y presidente del grupo, y Pablo Di Si, presidente ejecutivo de la compañía en América latina, acompañados de autoridades del Gobierno, en el Centro Industrial Pacheco, ubicado en la localidad bonaerense de General Pacheco, en el partido de Tigre.

El eventó contó con la participación de funcionarios y dirigentes gremiales, como Ariel Schale, secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial; Daniel Scioli, embajador de la Argentina en Brasil; Julio Zamora, intendente de la municipalidad de Tigre; Ulrich Sante, embajador de Alemania en la Argentina; y Mario "Paco" Manrique, secretario adjunto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) y dirigente de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Crecimiento de Volkswagen en la Argentina

"Es un orgullo que la Argentina sea elegida para la continuidad del desarrollo de la estrategia global del grupo. Y, personalmente, es un orgullo pertenecer a este equipo que está alcanzando estos logros, junto con los colaboradores y el respaldo del Gobierno municipal, provincial y nacional", indicó Owsianski.

El grupo lleva invertidos en la Argentina más de u$s 1000 millones, destinados al desarrollo y la renovación de los productos, que permitieron la modernización en tecnología e infraestructura de sus complejos y una nueva planta de pintura con tecnología única en el país.

Ariel Schale, secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial; y Pablo Di Si, presidente ejecutivo de VW en América latina.

"Esto implicó un salto tecnológico en el proceso productivo. Invertimos u$s 150 millones en la nueva caja de transmisión MQ281, inaugurada en 2020 en Córdoba. También invertimos u$s 40 millones en un nuevo centro logístico en Fátima, Pilar, desde el cual se distribuyen piezas para los distintos modelos; y u$s 650 millones en la producción de Taos. Hoy, el vehículo se encuentra disponible en 15 países y fue calificado con cinco estrellas de seguridad, la máxima calificación que otorga la industria. Es un orgullo ver el crecimiento del grupo en la Argentina", repasó Owsianski los hitos destacados de la empresa.

"Seguimos invirtiendo en el futuro del país, con renovaciones en nuestra icónica Amarok, que tanto éxito tiene en la Argentina y toda la región; el montaje de Ducati en Córdoba y el desarrollo de la cadena de valor con el proyecto de localización de Taos. Todo esto es resultado del esfuerzo de nuestro equipo de trabajo y reflejo del compromiso que tenemos con la producción, la exportación y el empleo en estos 41 años que llevamos presentes en el país", señaló.

El grupo lleva invertidos en la Argentina más de u$s 1.000 millones, destinados al desarrollo y la renovación de los productos

Por su parte, Di Si, comentó que "la marca continuará fortaleciéndose en la región, con modelos que se adaptan cada vez más a las necesidades de los clientes". "Comenzar el montaje de Ducati es una gran alegría, ya que Volkswagen Group Argentina será la primera subsidiaria en hacerlo. A su vez, esperamos que otras terminales sigan nuestro camino en la adopción de estampado caliente, y así generar más empleo en el país", consideró.

Nueva Amarok e inicio de montaje de Ducati

Con esta nueva inversión, la Amarok presentará cambios en diseño, seguridad y tecnología. Hace más de una década, el Centro Industrial Pacheco fue seleccionado entre 60 plantas para fabricar la primera pick-up del Grupo a nivel global. Ya se produjeron más de 600.000, unidades siendo el modelo con mayor cantidad de autos fabricados en Pacheco.

En tanto, el modelo Ducati Scrambler Icon se comenzará a montar a fin de año en el Centro Industrial Córdoba para abastecer el mercado local. "Este importante hito refleja el profesionalismo y la competitividad de Volkswagen Group Argentina, resultado del compromiso de todas las personas que trabajan en la compañía, sus representantes y socios comerciales", afirmó Di Si.

Recorrida de autoridades nacionales y ejecutivos de la empresa por el Centro Industrial Pacheco.

En Pacheco, ya es una realidad la plataforma global MQB A, donde se produce el SUV Taos y se inauguró una nueva planta de pintura al agua, primera y única planta en el país que cuenta con tecnología primerless + base de agua, lo que permite un ahorro promedio del 80% en el consumo de agua, energía y una reducción sustancial de la emisión de partículas.

El proyecto de nacionalización de piezas para el Taos promueve un mayor contenido local y compromiso con toda la cadena de valor, en pos de una mayor flexibilidad para la producción de nuevos modelos, lo que asegurará la sustentabilidad de las plantas en los próximos años, de acuerdo a Volkswagen.

"Hay una alta demanda de clientes. Recibimos casi 30.000 órdenes de compra de la Argentina, Brasil y México, y llevamos más de 20.000 unidades producidas. A raíz de ello, contratamos 400 personas adicionales el mes pasado. No es normal que, en un mundo convulsionado, como el que vivimos con una guerra, se incorpore ese número de personas. Nadie nos regaló nada. Hemos trabajado duro", expresó Di Si, en relación a Taos.

Ariel Schale, secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial.

En tanto, Schale se mostró confiado del potencial de crecimiento del mercado. "Es una planta emblemática para el país. Estamos dando un testimonio importante, aprovechando el anuncio de Volkswagen, que marca un sendero en la articulación de la política comercial del país", manifestó.

El funcionario anticipó que la industria automotriz se prepara para alcanzar este año 600.000 unidades fabricadas, más optimista que las 500.000 que proyectan las propias terminales. "Duplicaremos el nivel de producción que recibimos. Estamos produciendo más autos argentinos, con integración local. Crecimos un 38% respecto de 2019. En abril, la industria automotriz produjo un 52% más que en el mismo mes del año pasado y exportamos un 65% más, con 260.000 vehículos. Vamos a superar la barrera de las 300.000 unidades", cerró.