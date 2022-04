SUV, pickups y autos eléctricos: las apuestas de VW Argentina para 2022

Seguir creciendo en el mercado de SUV y de pickups, y avanzar en el camino de la electromovilidad son los principales objetivos que el CEO de Volkswagen Argentina, Thomas Owsianski, tiene para este año.

Este año, VW se alzó con el puesto 16 del ranking exclusivo de APERTURA Las 100 mejores en imagen . De esta manera, la automotriz alemana escaló una posición con respecto a la edición anterior.

¿Cómo se adaptó su empresa al contexto de apertura de la pandemia?

El año que pasó fue muy positivo para la industria automotriz en la Argentina, con un mercado de 381.777 unidades (+11,5% versus 342.474 unidades en 2020). Logramos la primera posición en patentamientos dentro del segmento SUV, con un 18% de MS y más de 13.000 unidades . Asimismo, se vio un incremento del casi 70% en la producción y 88% en la exportación de vehículos para el año, que en el caso de VW ascendieron a más del 133 y 217% respectivamente versus 2020.

El fortalecimiento del mercado interno y de los productos nacionales combinado con las proyecciones positivas de Brasil, nuestro principal socio comercial, nos muestra un panorama positivo que creemos se mantendrá en 2022 .

Para nosotros 2021 estuvo marcado por el lanzamiento del VW Taos, el primer SUV que la marca produce en Argentina para la región, resultado de años de muchísimo trabajo y de muchas personas que lo hicieron posible. Este vehículo se sumó a la línea de producción local gracias a una inversión de casi US$ 1000 millones en el país , que permitió la modernización de la infraestructura y tecnología de nuestras plantas productivas, una nueva plataforma global MQB A y una nueva planta de pintura. De dicha inversión también se desprende el nuevo Centro Logístico Fátima, que inauguramos en el municipio de Pilar.

También, presentamos por primera vez en Latinoamérica los modelos 100% eléctricos ID.3 y ID.4, fundamentales para la estrategia del Grupo Way to Zero que tiene como objetivo ser neutrales en CO2 para 2050.

¿Cuáles son los planes para 2022?

Producimos en el Centro Industrial Pacheco dos modelos que pertenecen a los segmentos con mayor crecimiento en ventas: el SUV Taos y la pickup Amarok . El 70% de las unidades producidas serán destinadas a mercado de exportación.

Continuaremos profundizando nuestra ofensiva SUV. Haber alcanzado el liderazgo en este segmento tanto en la Argentina como Brasil (los dos mercados más importantes de América latina), confirma el éxito de nuestra estrategia que comenzamos en 2017 con el lanzamiento de Tiguan Allspace, y que consolidamos con los modelos T-Cross, Nivus y Taos, fabricados en la Argentina.

Seguiremos posicionando nuestra icónica pickup Amarok , que en la actualidad cuenta con un 25% de participación de mercado en su segmento.

¿Qué escenario prevé para su sector?

Creemos que las tendencias positivas que vimos en 2021 se mantendrán durante 2022, con un mercado similar al del año pasado de 400.000 unidades aproximadamente. Es muy importante seguir monitoreando constantemente la evolución de la disponibilidad de los semiconductores , lo que es clave para lograr todos los pronósticos y continuar trabajando como industria en temáticas como el acceso a financiamiento, el esquema impositivo, la disponibilidad de partes y la logística a escala mundial, entre otros, para poder ser cada día más competitivos y continuar creciendo como industria.

Será fundamental definir políticas claras y reglas que permitan tener mayor previsibilidad . Enfocarnos en abrir nuevos mercados de exportación, crecer en escala y ganar competitividad en la industria y en toda la cadena de valor.

¿Qué planes tienen para avanzar hacia una flota híbrida o eléctrica?

La compañía se propuso liderar la transformación del sector. Hoy trabajamos para la electrificación masiva de los vehículos , con foco también en la conectividad y las nuevas formas de movilidad.

El grupo definió una estrategia global Way to zero que se trata de una hoja de ruta para favorecer el medio ambiente y una mejor calidad de vida.

En 2021 Volkswagen presentó por primera vez en América Latina los modelos 100% eléctricos de la familia ID: el ID.3 y el ID.4, se lanzó el e-Delivery de Camiones y Buses y el Audi e-tron en el segmento premium .

A su vez, estamos trabajando desde Adefa y junto al Gobierno para g enerar las condiciones necesarias y desarrollar el ecosistema que estas nuevas tecnologías requieren para que puedan evolucionar en el país y ganar escala.