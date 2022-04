Viva Air debuta con precios ultra low-cost: ya vende pasajes por u$s 399

Viva Air, la aerolínea low-cost que comienza a operar en el país, puso a la venta los pasajes aéreos de sus primeros vuelos entre la Argentina y Colombia. Desde hoy, se consiguen tickets desde u$s 399 finales ida y vuelta. En diálogo con El Cronista, Félix Antelo, CEO del grupo Viva, aseguró que el objetivo es sostener la oferta de tarifas entre un 40% y un 50% más baratas que las de la competencia.

Tras recibir la aprobación por parte de la Autoridad Nacional de Aviación Civil (ANAC) para realizar traslados regulares de pasajeros y carga, la empresa colombiana iniciará sus actividades en la Argentina el 15 de junio, antes de las vacaciones de invierno. Prevé transportar a 100.000 pasajeros durante el primer año.

Desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, ofrecerá vuelos directos de seis horas entre Buenos Aires y dos ciudades de su país de origen: Bogotá y Medellín. También analiza operar desde el interior en un futuro, en principio desde Córdoba.

En la actualidad, solo Aerolíneas Argentinas y Avianca vuelan a la capital colombiana. Así, será la primera aerolínea en operar la ruta Buenos Aires-Medellín y la primera low-cost en conectar la Argentina con Colombia.

Además, desde el aeropuerto de Bogotá y el hub de Medellín, los turistas argentinos podrán viajar a Miami (Estados Unidos) y destinos del Caribe, como Ciudad de México, Cancún y Punta Cana, a través del centro de conexiones de la firma, con no más de dos horas de espera entre un vuelo y otro.

precios y Frecuencias de vuelos de viva air

Los pasajes ya salieron a la venta con precios promocionales en el sitio web de Viva Air. Se consiguen desde u$s 399 finales para la ruta Buenos Aires-Bogotá y u$s 449 para la ruta Buenos Aires-Medellín, para viajar entre el 15 de junio próximo y el 30 de marzo de 2023. En las próximas semanas, los boletos también estarán disponibles en las plataformas de agencias de turismo locales.

Viva Air empezará a volar el 15 de junio

Antelo, el ejecutivo argentino que trabajó 18 años en Latam antes de llegar a Viva, aseguró que "Hoy, un vuelo ida y vuelta entre la Argentina y Colombia ronda entre u$s 800 y u$s 1000" mientras que Viva los ubicó en u$s 399.

Luego del lanzamiento promocional, los valores se ajustarán cerca de un 10%. Así, la idea es que la tarifa base se mantenga en el orden de u$s 450 en la ruta Buenos Aires-Bogotá y en torno a u$s 500 en la ruta Buenos Aires-Medellín.

Si se conecta a otro destino, hay que sumar entre u$s 100 y u$s 150 más (incluye entre ida y vuelta , por lo que los pasajes escalarían hasta u$s 750. "Un grupo familiar compuesto por cuatro miembros ahorran alrededor de u$s 2000, que pueden usar para pagar el alojamiento", señaló Antelo.

Viva Air volará 3 veces por semana

Consultado sobre el impacto del alza global de los precios del combustible en las tarifas de los pasajes, el ejecutivo respondió que el ahorro de costos por la eficiencia operativa que implica ser low-cost permite mantener los valores . "Por ejemplo, un avión de 10 años consume un 20% más de combustible que los nuestros. Ese gap se traduce en la diferencia de precios existentes", precisó, y aclaró que, de producirse una baja en la cotización del petróleo, los pasajes podrían bajar.

En un principio, volará tres veces por semana -los miércoles, sábados y domingos- tanto a Colombia como a Medellín, aunque la ANAC la autorizó a realizar siete vuelos semanales. "La intención es contar con un vuelo diario, pero comenzaremos con esta cantidad de frecuencias para consolidar la demanda", afirmó.



"Somos la primera low-cost en ofrecer servicios a Colombia con tarifas convenientes, gracias a nuestro modelo de negocio. Las que operan en la Argentina vuelan a países limítrofes, como Brasil y Chile", indicó en referencia a Flybondi y Jetsmart.



Crecimiento de Viva Air

Pese a la imposibilidad de financiar en cuotas servicios turísticos en el exterior y la incipiente reactivación del mercado aéreo internacional tras la pandemia, Antelo confía en el potencial de las rutas. "Esperamos que las atractivas tarifas sean muy bien recibidas por los argentinos", adelantó Antelo.

A su vez, la apuesta pasa por traer a más colombianos a la Argentina, el país más visitado por ellos antes del coronavirus, luego de los Estados Unidos. "De esta manera, esperamos que, cuando la Argentina se recupere, se genere un círculo virtuoso", destacó.

Félix Antelo, CEO de Viva

Pese al impacto del Covid-19 en la aviación, Viva Air logró consolidarse en la región. Ya transporta un 50% más de pasajeros que en la prepandemia. "Colombia es el país con la recuperación aérea más fuerte del mundo. Esto nos permitió impulsarnos", comentó.

Con su llegada al país, la red internacional de Viva Air estará conformada por 14 rutas, en las que ofrece precios económicos. "Antes de la pandemia, contábamos con solo tres", expresó Antelo. Además de Colombia y la Argentina, la conectividad incluye países como Brasil, México, Perú y República Dominicana.

En su país, Viva le disputa a Latam la segunda posición del mercado de cabotaje, con un 22% de participación, detrás de Avianca, la líder de la industria. En la actualidad, opera 46 rutas domésticas.

En sus nueve años de historia, transportó a más de 31 millones de pasajeros. Cuenta con una flora de 23 aviones Airbus 320 NEO. "Iniciamos el año con 21 aeronaves y restan venir otras seis. Esperamos terminar 2022 con 29", anticipó Antelo.