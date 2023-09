Vicentin apela el rechazo a su oferta de pago y espera que la Cámara revierta el fallo de Lorenzini

Vicentin apeló esta mañana el fallo de Fabián Lorenzini, que el viernes rechazó su oferta de pago a los acreedores, y espera que la Cámara de Apelación de Reconquista revierta la decisión del juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de la 2° Nominación de esa localidad.

El directorio de la cerealera busca recuperarse del duro revés que sufrió la semana pasada y confía en que el tribunal de segunda instancia dejará sin efecto la decisión del magistrado. La compañía, con una deuda de más de u$s 1570 millones, la tildó de "irresponsable y no ajustada a derecho" en un contexto de "mayor incertidumbre", en el que se encuentra "más vulnerable" que antes, advirtió.

"El fallo es irresponsable y no ajustado a derecho. No se compadece con las constancias del expediente, específicamente los cuatro informes realizados por dos compañías evaluadoras contratadas, así como por la intervención y la sindicatura, que coincidían en que la propuesta representaba la 'mejor solución posible'. Son informes que solicitó el propio juez y que luego no tomó en consideración para emitir el fallo", declaró en diálogo con El Cronista Estanislao Bougain, director de Vicentin.

Sus dichos hacen referencia a los estudios que presentaron en julio dos consultoras independientes que contrató la Justicia, BA Advisors Investment Banking y SMS Buenos Aires, para conocer la valuación de la compañía. Determinaron que Vicentin hoy vale un 25% menos que lo definido en la propuesta de pago hecha a los acreedores, considerándola así una oferta "atractiva". En el sector, explicaron que esta menor valuación se relaciona al deterioro de los activos en un contexto devaluatorio en el que muchas empresas perdieron valor.

En tanto, los síndicos habían desechado la idea de que la propuesta de pago fuera "abusiva" por parte de la cerealera, en contramano de las denuncias que hizo el ala más crítica de los detractores a la oferta. Como apuntaron hace dos meses, les permitiría a los acreedores cobrar aproximadamente el 34% de sus acreencias, un porcentaje que calificaron "razonable", dado que una quita del 65% es lo común en concursos como estos, justificaron.

En su apelación, Vicentin pidió que se suspendan los plazos del cramdown, periodo de concurrencia que se abrió esta semana.

Además de la apelación, la presentación de Vicentin incluyó un pedido especial. Si bien el dictamen de Lorenzini abrió, desde el lunes, el registro de oferentes para que tanto acreedores o actores externos a la empresa que quieran competir por el salvataje de los activos demuestren su interés, el management de la agroexportadora pidió que se suspendan los plazos procesales del cramdown, como se conoce a este período de concurrencia que se habilitó esta semana, en el marco del artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras.

Es que para el equipo legal de Vicentin, el rechazo del juez "no está fundado". En ese sentido, le explicaron a este medio que "no hay argumentos suficientes para denegar la propuesta que fue aprobada meses atrás por la mayoría" (tanto en cantidad de acreedores como en volumen de pasivo), tal como exige la ley, y que "cuestiones que el juez reclama están incluidas en la propuesta".

Cómo siguen los tiempos para Vicentin y los interesados en el cramdown

Desde el lunes, rigen los 10 días hábiles con los que cuenta tanto Vicentin para apelar la medida -acto que ya realizó este miércoles- como para que los interesados expresen interés en hacer una "propuesta mejorada". La fecha deadline es el 29 de septiembre . Por el lado de los acreedores, el cramdown le da una nueva chance al Banco Nación, que tiene la mayor acreencia de la agroexportadora, con u$s 300 millones.

Esta nueva etapa judicial reflota la propuesta de un salvataje y el BNA adelantó que analiza hacer una oferta "para evitar el desguace" de la empresa, que hoy emplea a 1050 trabajadores. En principio, cambiaría deuda por acciones , según trascendió en el sector. Tiene tiempo para presentarse como interesado hasta fin de mes.

El Banco Nación evalúa cambiar deuda por acciones de Vicentin, y así entrar a su capital accionario.

El banco estatal es un acreedor privilegiado, razón por la que la negociación por su deuda corre en paralelo a la del resto de los acreedores. En esta condición, "velará para que se cumplan los objetivos respecto de que Vicentin continúe siendo un referente en el mercado local para defender las fuentes de trabajo y la producción".

Meses atrás, el había expresado su rechazo a la propuesta de pago de la cerealera por entenderla "abusiva y fraudulenta". En ese entonces, criticó al accionar de Lorenzini por sus "conductas maliciosas y antijurídicas" y defendió el cramdown, alternativa que impulsó un grupo de 72 acreedores granarios, de los más acérrimos a la oferta que propuso Vicentin.