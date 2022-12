Verano 2023: a qué destinos turísticos se podrá volar ahora de forma directa y no solo en el país

De cara a las vacaciones de verano, Aerolíneas Argentinas suma frecuencias a más destinos del país y estrena rutas con Brasil. La aerolínea de bandera también adelantó parte de su oferta de vuelos para el próximo invierno. La programación se dio a conocer en el marco de la 161° Asamblea del Consejo Federal de Turismo , que se lleva a cabo en Bariloche.

En lo que respecta a la temporada de verano que ya empieza, como todos los años, desde fines de diciembre, la empresa tendrá vuelos a la Costa Atlántica: hará viajes a Mar del Plata desde Córdoba, Mendoza y Rosario. La ruta Tucumán-Mar del Plata ya está activa desde octubre.

Este jueves, Aerolíneas estrenó una ruta regular inédita hasta el momento, que une a Buenos Aires con Merlo (San Luis) los jueves y domingos. Como adelantó El Cronista, se trata de un hecho histórico para la aérea y la provincia, ya que es la primera vez que la compañía vuela a este destino con una programación regular, dado que en el pasado solo tuvo servicios chárter y operaciones especiales de forma intermitente.

De igual forma, a partir de enero, Aerolíneas comenzará a volar dos tramos interprovinciales: conectará Rosario y El Calafate dos veces por semana y Bariloche y Tucumán con una frecuencia semanal. Por su parte, el resto de los destinos nacionales tendrán refuerzos diarios, que servirán para apuntalar la alta demanda de tickets que se espera para enero, febrero y marzo.

Vuelos de vacaciones a Brasil

En lo que respecta a la operación regional, en el primer mes de 2023 estarán disponibles también vuelos desde Córdoba hacia Florianópolis y Río de Janeiro, desde Rosario a Florianópolis y desde Mendoza a Río de Janeiro. Además, como cada año, a partir de diciembre se podrá volar desde Aeroparque hacia Florianópolis diariamente.

En un contexto de escasez de dólares, la empresa estatal busca potenciar al turismo receptivo, estrategia que delineó meses atrás. Teniendo en cuenta los resultados de la temporada de invierno y los que espera para el verano, ya adelantó parte de su operación para el próximo receso invernal.

Al respecto, entre las novedades, se encuentra una nueva ruta regular que unirá Mendoza con el Aeropuerto Internacional de Guarulhos en San Pablo desde el 11 de abril. Contará con dos frecuencias semanales los martes y viernes, con sus respectivos regreso los miércoles y sábados.

También se sumará una conexión que, a diferencia de la anterior, funcionará de forma temporal entre Ushuaia y la misma ciudad brasileña. Comenzará a operar el 6 de julio con dos vuelos semanales los jueves y domingos, mientras que los retornos se harán los lunes y viernes.

Bariloche será uno de los destinos con más frecuencias a San Pablo de cara al próximo invierno, con una programación que comenzará el 3 de julio con cuatro vuelos de ida directos los lunes, jueves, viernes y domingos; y tres frecuencias de regreso, los martes, miércoles y sábados, con una escala en Aeroparque.

En el caso de la ruta que unirá San Pablo con San Martín de los Andes, estará operativa desde el 3 de julio y tendrá dos frecuencias semanales los lunes y viernes, con sus respectivos regresos los martes y sábados. Además, habrá una conexión con El Calafate, vía Córdoba, a partir de ese mismo día de julio, con dos frecuencias semanales los lunes y sábados, con regresos los lunes y viernes.

Asimismo, la conexión entre San Pablo y Salta, que Aerolíneas ofreció ya este año, contará con dos frecuencias semanales los miércoles y sábados, con vueltas previstas los jueves y domingos. Este vuelo continúa hacia Tucumán permitiendo a turistas de Brasil conocer ambos destinos del norte argentino.

De esa manera, la compañía estatal continúa ampliando sus operaciones desde el interior hacia el país vecino, como lo hace también GOL, que anunció que tendrá vuelos directos desde varias localidades. Desde diferentes provincias -como Santa Fe, Córdoba, Salta y Bariloche- la operadora de bandera ya vuela a las ciudades de San Pablo, Florianópolis y Río de Janeiro.

Balance de vuelos 2022 y expectativas para 2023

Aerolíneas prevé terminar 2022 con 11 millones de pasajeros transportados y apunta a superar en 2023 la marca histórica de 13 millones de pasajeros que alcanzó antes del coronavirus. Con los vuelos que se sumarán, de las 237 salidas promedio por día actuales se pasará a 260. La compañía habrá superado los niveles de capacidad versus la prepandemia : la temporada alta de verano 2023 representará un incremento del 4% en cuanto a la oferta de asientos respecto del mismo periodo de 2019.

El evento en el que se dio a conocer la información estuvo presidido por funcionarios y ejecutivos de la aerolínea.

El evento en el que se dio a conocer la información estuvo presidido por funcionarios y ejecutivos de la aerolínea. Fue encabezado por Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, y contó con la presencia de Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro. Por parte de Aerolíneas, participaron su presidente, Pablo Ceriani; y su director comercial, Fabián Lombardo.

"Después de la excelente temporada de invierno que vivimos este año, nos anticipamos a programar y poner a disposición del mercado brasilero la venta de pasajes para 2023. Estos vuelos forman parte de nuestro plan estratégico para potenciar el turismo receptivo desde Brasil hacia los principales destinos turísticos de invierno. Estamos seguros de que la próxima temporada será muy importante para el sector", expresó Ceriani.

"Aerolíneas cumple un rol determinante, no solo para conectar las provincias o por su tarea de unir un país tan extenso, sino también en el desarrollo del turismo receptivo en particular", comentó Lammens, a lo que Carreras añadió: "Aerolíneas no solo trabaja enfocada en el turismo y la cantidad de visitantes que llegan a Bariloche, sino que también conecta a los rionegrinos en rutas como Bariloche -Viedma".