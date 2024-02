Vaca Muerta: Vista aumentó reservas y producción en el último trimestre de 2023

A días de la presentación de sus resultados financieros de 2023, Vista, uno de los principales players de Vaca Muerta, anunció un incremento del 27% en sus reservas probadas y un aumento del 14% en su producción del cuarto trimestre del año pasado.

La empresa de Miguel Galuccio, segundo operador de petróleo no convencional de Vaca Muerta, informó que sus reservas probadas y estimadas (P1) de petróleo y gas totalizaron 318,5 millones de barriles de petróleo equivalente al 31 de diciembre de 2023, un incremento interanual del 27 por ciento.

" Durante 2023, logramos avances significativos en el desarrollo de nuestras áreas en Vaca Muerta. Los resultados obtenidos en nuestro bloque Bajada del Palo Este nos permitieron de-riskear una importante extensión de nuestro acreage, lo que tuvo un impacto sustancial en las adiciones de reservas probadas ", declaró Galuccio, presidente y CEO de Vista.

" Nuestro objetivo principal sigue siendo fortalecer nuestra posición de liderazgo en la generación de un crecimiento orgánico y rentable ", agregó.

Las adiciones de reservas P1 totalizaron 85,5 millones de barriles de petróleo equivalente, lo que representa un índice de reemplazo de reservas del 458%. Las reservas probadas de petróleo y gas de Vista en el bloque Bajada del Palo Oeste, en Vaca Muerta, se estimaron en 221,8 millones de barriles de petróleo equivalente.

El mandato de Marcos Bulgheroni: ser protagonista, y no víctima, de la transición energética

En tanto, durante el cuarto trimestre de 2023, Vista reportó una producción promedio de 56.353 barriles diarios de petróleo equivalente, un aumento del 14% respecto al trimestre anterior, impulsado por la puesta en producción de 11 pozos nuevos en Bajada del Palo Oeste. Interanualmente, fue un incremento de producción del 16% . La producción de petróleo fue de 48.469 barriles diarios, un aumento del 17% trimestre contra trimestre.

Vista, afirmó la propia empresa, se consolidó en Vaca Muerta como un operador de bajo costo y enfocado íntegramente en el desarrollo de petróleo no convencional.

Para 2026, proyecta alcanzar una producción de 100.000 barriles diarios de petróleo equivalente y, para 2030, estima una producción de 150.000 barriles diarios de petróleo equivalente.

Miguel Galuccio, presidente y CEO de Vista; la empresa presentará sus resultados la semana próxima.

Actualmente, Vista tiene en ejecución un programa de inversiones por u$s 2500 millones hasta 2026. Hace un año, cerró un acuerdo con Aconcagua Energía, valuado en u$s 400 millones, por el cual le cedió a esa petrolera independiente la operación de sus activos de hidrocarburos convencionales. Esto, además de redefinir su perfil financiero, le permitió hacer foco en el shale de Vaca Muerta. A mitad del año pasado, la empresa de Galuccio anunció que ya tenía 1150 pozos listos para perforar, en condiciones de producir. A ese momento, contaba con 74 en operación, de los cuales 60 correspondieron a Bajada del Palo Oeste.

Vista, cuyas acciones cotizan en las bolsas de México y Nueva York, anunciará su balance anual de 2023 el jueves próximo (22 de febrero). En 2022, la empresa había facturado u$s 1143,8 millones, un 75% más que en 2021. El ebitda ajustado ascendió a u$s 764,5 millones, un 101% por encima del alcanzado en el balance anterior. La utilidad neta ajustada fue de u$s 371,8 millones, con la que revirtió la pérdida de u$s 78,5 millones en el ejercicio previo.