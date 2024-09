Uno de cada 10 puestos laborales está impactado por Chat GPT

Alejandro Melamed, speaker, consultor disruptivo y autor especializado en recursos humanos participó del evento que organizaron la semana pasada El Cronista y la revista Apertura en La Rural. Allí, se refirió al concepto del trabajo 4.0, explicó cuáles son las nuevas tendencias en la industria y contó qué hacen las empresas para capacitar a sus colaboradores.

"Ya hasta el trabajo 4.0 quedó antiguo. Hoy se está hablando del X.0 directamente. Esto implica tratar de entender cuáles son las nuevas tecnologías que impactan en el mundo del trabajo y a partir de eso, cuáles son los nuevos desarrollos que se generan", aseguró.

En este sentido, explicó que la próxima revolución no va a estar vinculada a una nueva tecnología, "sino que va a estar relacionada con la forma en la que colaboramos entre nosotros".

Una era desconocida

Así, expuso que, previo a la pandemia, no más del 5% de las personas trabajaba remoto: "De un día para el otro, entre febrero y marzo de 2020, a todo el mundo lo obligaron a trabajar desde casa. Posiblemente, estemos ahora entrando en una era en la que ni siquiera nos imaginamos la manera en la que trabajaremos".

El inconveniente, sostuvo Melamed, es que se está detectando es que, por lo general, se proyectan las tendencias en función de los paradigmas actuales y de los conceptos y conocimientos que se tienen en este preciso momento: "Sin embargo, lo que se viene no tiene nada que ver con lo que ya vivimos unos años atrás. Hace menos de 25 años no teníamos internet. En ese momento, se decía que sería una moda y que luego pasaría. No solo que no pasó, sino que se quedó".

En este sentido, explicó: "Cuando vemos los diferentes impactos de las tecnologías, podemos afirmar que, así como internet es lo que se denomina una tecnología trasversal porque impacta en todas las profesiones y en todas las industrias, lo que sucede hoy con la inteligencia artificial (IA) generativa, es muy similar".

Así, reveló que "la IA generativa tiene un impacto sobre más de 300 millones de puestos laborales en el mundo. Esto significa que uno de cada 10 puestos laborales está impactado por Chat GPT. Es increíble cómo creció la tecnología en tan solo 20 meses".