Una tecnología que ya impacta en los negocios, pero que aún está lejos de su potencial

La aceleración del avance tecnológico tiene, tal vez, en la inteligencia artificial (IA) generativa uno de sus mejores exponentes. Desde su aparición masiva hace poco menos de dos años, el mundo observa cómo cada día hay novedades que causan asombro.

"La IA generativa avanza todos los días y eso que todavía no podemos ver todo su potencial. Podemos imaginarnos lo que podríamos llegar a hacer con ella, pero estamos lejos de tener un panorama claro de todos los usos que se le pueden dar en el negocio", indicó Marina Bericua, directora de Asuntos Públicos, Corporativos y Legales de Microsoft Argentina y Uruguay durante la AI Summit organizada por El Cronista y revista Apertura.

La ejecutiva agregó que hoy, aun cuando apenas se están dando los primeros pasos en su uso, Copilot -la marca del asistente basado en IA de Microsoft- ya ayuda a vendedores de más de 15.000 organizaciones en todo el mundo a personalizar presentaciones. Esto les libera 90 minutos a la semana para estar más tiempo con sus clientes y trabajar con ellos en cuestiones estratégicas.

"La IA generativa es un punto de inflexión para las personas como lo fueron la PC o Internet. Es muy grande el impacto que puede tener en la vida de las personas y las compañías tecnológicas tenemos que tener la responsabilidad de asegurarnos de que la tecnología sirva para reducir la brecha que hoy existe", indicó.

El dilema de huir o enfrentar la situación

Al respecto, Agustín Huerta, senior VP de Innovación Digital de Globant, señaló que frente al surgimiento de una tecnología disruptiva, la gente tiene dos opciones: puede huir o, por el contrario, ponerse en acción para enfrentar el desafío. Y cuando existe el temor de que la IA reemplace algunos trabajos, hay que enfocarse en enseñar nuevas capacidades.

"En el caso del trabajo en sistemas hoy tenemos que pensar en no solo enseñar a programar a programar, sino que hay que mostrar cómo se puede usar IA para llevar adelante el trabajo. Tenemos que ser motor de cambio", expresó.

Impulso al modelo de negocios

Pablo Martín Poza, profesor del IAE Business School, aseguró que la IA tiene una gran capacidad de impactar en el modelo de negocios. Gracias al análisis de datos que permite esta tecnología, las compañías pueden enriquecer su propuesta de valor.

"Con los datos disponibles se agrega productos o servicios que están en línea con los deseos de los clientes. O sea, se hace lo mismo, pero mejor. Es el concepto de data driven organization, que a mí me gusta pensar en negativo: si no tengo datos, no puedo impulsar la organización. Si no tengo evidencia, voy a tomar malas decisiones", cerró.