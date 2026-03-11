Las startups argentinas continúan acelerando sus planes de expansión. El proyecto local Kigüi fue elegido para participar en el programa de Endeavor de los Estados Unidos, una iniciativa de la red de emprendedores que se lanzó en 2019 y que tiene su sede central en Bentonville, Arkansas. Kigüi es una empresa argentina de base tecnológica que desarrolló un agente de inteligencia artificial para el retail con el objetivo de ayudar a las cadenas a resolver sus tareas operativas. Entre las soluciones que implementa se encuentran el chequeo de tareas diarias, el control de promociones y la correcta ejecución en góndola y exhibiciones, la optimización de niveles de stock y la reducción de pérdidas por vencimiento y errores de gestión. “La selección de los emprendimientos estuvo destinada a aquellos proyectos que buscan solucionar problemas de e-commerce, logística, supply chain. Nosotros fuimos la única startup elegida de América latina” explicó Mauricio Kremer, uno de los fundadores y CEO de Kigüi. De este modo, durante tres meses, las empresas seleccionadas participarán de mentorías y talleres en Arkansas, con el objetivo de acelerar su crecimiento y expandirse en los Estados Unidos. “Las principales empresas de retail del país participan del programa. Ya nos asignaron dos mentores: el CEO de una de las mayores petroleras estadounidense y el COO (Chief Operating Officer) de Old Navy”, indicó. “Muchas veces surge, además, la oportunidad de que tanto ejecutivos de estas empresas, como inversores ángeles se interesen en el proyecto e inyecten capital”, agregó. En esta primera etapa, la participación en el programa está orientada a entender cómo funciona el mercado estadounidense para escalar el negocio en ese país. Para ello, la agenda incluye reuniones con ejecutivos c-level de la principales compañías de retail. En tal sentido, uno de los objetivos de Kigüi es lanzar la startup en los Estados Unidos y alcanzar una facturación de u$s 1,5 millones hacia 2027. “Ese nivel de facturación nos va a permitir levantar una serie A para desembarcar en los Estados Unidos con más fuerza”, explicó. Desde su fundación -2022- hasta el momento, la startup levantó u$s 1,5 millones de fondos de venture capital como Newtopia, The Yield Lab, Amazon, Corlab y BID Lab. Actualmente, cuenta con seis empleados y proyecta cerrar este año con una facturación cercana a los u$s 600.000, mientras avanza en el desarrollo de su tecnología y en la validación de su modelo de negocio en nuevos mercados.