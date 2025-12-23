A días de Navidad y Año Nuevo, el consumo entra en la recta final del año con decisiones más cuidadas y un mayor peso de las promociones en la elección de compra. Con presupuestos más ajustados, las marcas refuerzan descuentos, cuotas sin interés y beneficios para intentar sostener las ventas de diciembre .

Según el informe de compras navideñas elaborado por Deloitte, en la Argentina el 40% de los consumidores planea gastar lo mismo que el año pasado, mientras que el 34% prevé reducir su presupuesto para las fiestas. En ese marco, el gasto no desaparece, pero se redefine: el 86% investiga antes de comprar y la decisión final se inclina por propuestas que combinan precio final, financiación y beneficios logísticos, como el envío gratuito o la entrega antes del 24 de diciembre.

Según el informe, el gasto por regalo este año se va a ubicar entre u$s 16 y u$s 50, con mayor peso de categorías como hogar, indumentaria y accesorios.

Qué ofrecen las marcas para las fiestas

La indumentaria aparece entre las principales categorías con promociones para las fiestas. Cher ofrece hasta un 30% de descuento en su tienda online. Las Pepas lanzó rebajas de hasta el 50%, con envíos gratis desde $200.000 y cuotas sin interés. Prüne, por su lado, aplica un 20% de descuento en carteras y financiación sin interés, mientras que By Fernández ofrece un 25% de descuento para pagos en efectivo o transferencia. EQUUS también se suma con precios que parten desde $34.900 en camisas, $49.900 en pantalones y jeans, $25.900 en remeras y chombas, y $129.900 en trajes y sacos.

Grimoldi, en tanto, lanzó descuentos de hasta el 30% y planes de financiación sin interés en distintos modelos de calzado.

El 40% de los argentinos planea gastar en regalos lo mismo que el año pasado

En el segmento de los accesorios, Viv Gafas se diferencia de las opciones tradicionales y ofrece una promoción especial para las fiestas: el segundo par de anteojos tiene un 50% de descuento, con la posibilidad de pagar en tres o seis cuotas sin interés.

Los artículos para el hogar y la cocina aparecen como una de las opciones más elegidas. En este segmento, la marca de utensilios de cocina de hierro Kankay ofrece rebajas de hasta el 40%, tres cuotas sin interés y envío gratuito a todo el país . Entre las alternativas disponibles, se destacan sets de sartenes con precios que parten desde los $ 138.000.

Dentro del mismo rubro, los regalos de decoración también ganan protagonismo. Altorancho lanzó propuestas con precios de entrada accesibles, como veladores inalámbricos desde $19.990, con un 20% de descuento. Además, ofrece portarretratos, velas decorativas y cestos organizadores desde $ 3.990.

Los centros comerciales, como todos los años, el martes 23 de diciembre estarán abiertos hasta las 4 de la mañana, con más de 200 marcas adheridas en cada uno, descuentos que van del 20% al 50% y cuotas sin interés , en el marco de una nueva edición de la Noche de los Shoppings.

Desde IRSA señalaron que las expectativas para diciembre están puestas en el movimiento del público. “Somos optimistas de cara a la temporada. Más allá de las cifras, nuestra expectativa está puesta en el crecimiento de las visitas, el tiempo de permanencia y la frecuencia”, indicaron desde la compañía.

Cómo cerraron las ventas en noviembre

Las ventas minoristas de las pymes siguieron por debajo del nivel del año pasado. En noviembre, registraron una baja del 1,4% frente al mismo mes de 2024, aunque mostraron una leve recuperación respecto de octubre. En lo que va del año, el sector mantiene un crecimiento acumulado cercano al 4%.

Desde el sector señalan que hoy trabajan con una sensación de mayor estabilidad, aunque todavía con cautela. El 56% indicó que su situación es similar a la del año anterior, mientras que un 33% afirmó que empeoró, una proporción menor a septiembre.

De cara a 2026, las expectativas se mantienen divididas. Casi la mitad confía en una mejora, cuatro de cada 10 creen que el escenario seguirá sin cambios y una minoría prevé un empeoramiento. La mayoría, sin embargo, evita tomar decisiones de inversión y espera señales más claras del consumo.