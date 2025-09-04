Una empresa argentina compró una semillera de EE.UU. y quedó entre los cuatro mayores jugadores globales

El grupo argentino Don Mario (GDM) completó la compra de AgRalliant Genetics, una empresa proveedora de semillas de maíz y soja. Luego de esta fusión, la firma local dedicada a la genética vegetal -que ya había comprado una parte de la compañía americana- se posiciona como el cuarto mayor proveedor de genética de maíz a nivel mundial.

La finalización de la adquisición que GDM inició en junio de este año, terminará por expandir fuertemente la presencia del grupo argentino en el mercado americano. El país es, junto con Brasil, uno de los mayores productores agrícolas del mundo. De hecho, Estados Unidos es primer productor mundial de maíz (con alrededor del 30-35% de la cosecha global) y uno de los principales de soja.

Estos dos cultivos representan el corazón del negocio de semillas y genética, porque concentran la mayor inversión en biotecnología (transgénicos, edición génica, híbridos de alto rendimiento).

Con el cierre de esta transacción, que ahora incluye el negocio de licencias genéticas de soja del grupo y las marcas Donmario , Mustang, Revere y Virtue, así como activos críticos de AgReliant, GDM se convirtió en uno de los grupos genéticos de maíz templado más grandes del mundo y el cuarto programa de investigación de maíz más grande de América del Norte.

El grupo adelantó en un comunicado que Brian Barker, exdirector ejecutivo de AgReliant, asumirá el cargo de presidente de GDM para América del Norte con efecto inmediato.

"Es un momento transformador en la historia de nuestra empresa y nuestra trayectoria en el mercado norteamericano", afirmó Ignacio Bartolomé, director ejecutivo de GDM. "Al incorporar a AgReliant a la familia GDM, estamos creando una potencia agrícola norteamericana preparada para ofrecer a los agricultores una cartera inigualable de soluciones de semillas de alto rendimiento para soja y maíz", sumó.

El despegue de GDM

El grupo entró al negocio del maíz por una transacción puntual en los '90. Pero, dado que su actividad principal en ese entonces estaba vinculada al mejoramiento de la soja, decidió apostar todo por ese cultivo. Varios años después, a medida que la empresa avanzó en el desarrollo de semillas de soja y trigo, GDM empezó a contar con más recursos, lo que la llevó a hacer desembolsos puntuales en maíz.

Fue por eso que, en 2018, la semillera global nacida en la localidad bonaerense de Chacabuco hace 40 años, empezó su estrategia de diversificación hacia el negocio de maíz. La compañía apostó a la fusión y adquisición de otras empresas multinacionales para que GDM pudiera pisar fuerte en los tres cultivos más importantes del continente: soja, trigo y maíz.

En ese entonces, compró el semillero Illinois , una marca tradicionalmente maicera, a la que luego le sumó soja y trigo. De hecho, a raíz de esta adquisición, el grupo cambió completamente su estrategia y hasta decidió llevar el maíz a Brasil, donde el negocio era 100% soja.

Para ese momento, GDM presentó su nuevo plan de negocios y cambió su nombre. Es que, con el fin de concretar una fuerte transformación de la firma, pasó de ser Don Mario a Grupo Don Mario, a la vez que inició un proceso de recambio generacional, tanto de sus líderes, como también respecto a la incorporación de tecnología.

El holding siguió de compras y, en febrero de este año, lanzó Supra, su nueva marca de semillas que nació como resultado de la adquisición del negocio de maíz y sorgo que el semillero alemán KWS tenía en Argentina y Brasil. Es que, a pesar de que la compañía es la proveedora número uno de semillas de soja y trigo en el mercado local, proyectaba pisar fuerte en este cultivo desde hacía más de ocho años