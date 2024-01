Un gigante canadiense debuta en el prometedor negocio del cobre argentino con más de u$s 20 millones

El gigante canadiense Teck ingresó con fuerza al negocio de cobre argentino, la joya de la minería en el país que promete atraer más de u$s 20.000 millones. La compañía acaba de anunciar un acuerdo para explorar y desarrollar el proyecto de cobre y oro La Coipita en San Juan, que pertenece a AbraSilver.

El acuerdo consiste en la opción para adquirir una participación del 80% en La Coipita mediante la financiación de gastos de exploración de u$s 20 millones durante un período de cinco años, la realización de pagos en efectivo escalonados a AbraSilver y una colocación de capital en AbraSilver por un total de u$s 3 millones (incluido un pago inicial obligatorio de u$s 500.000), y la realización de hasta u$s 6,3 millones en pagos en efectivo opcionales con respecto a los montos pagaderos a los proveedores subyacentes del Proyecto.

Tras un período inicial de transición durante el cual AbraSilver apoyará las operaciones de campo, Teck actuará como operador durante la vigencia de la opción. Se espera celebrar el acuerdo de opción el 14 de enero de 2024.

Teck es una de las principales empresas mineras de Canadá, con operaciones y proyectos en Canadá, Estados Unidos, Chile y Perú; mientras que AbraSilver es una compañía de exploración centrada en el rápido avance de su proyecto de plata-oro Diablillos, propiedad al 100%, en Salta.

John Miniotis, presidente y director ejecutivo de AbraSilver se manifestó "encantado" con la oportunidad de asegurar este acuerdo de exploración con Teck para avanzar en el proyecto a gran escala La Coipita, que se encuentra en un prolífico distrito de pórfidos de cobre. "Esta colaboración estratégica marcará un hito significativo para el proyecto, y aumentará en gran medida el potencial de un importante descubrimiento de cobre. Esta transacción representará un fuerte respaldo al potencial de exploración en La Coipita y esperamos trabajar estrechamente con Teck para liberar valor para todas las partes interesadas", dijo.

El proyecto La Coipita, que AbraSilver adquirió en 2020 consta de más de 70.000 hectáreas en la parte occidental del departamento de Calingasta, en San Juan, junto a la frontera con Chile, en la zona cercana a los yacimientos de cobre Los Azules y de Filo del Sol. El acceso al proyecto se realiza a través de Calingasta, la ciudad más cercana, a lo largo de 125 km de carretera sin asfaltar hasta el proyecto de pórfido de cobre y Molibdeno de Los Azules y luego hacia el norte hasta La Coipita. Se encuentra entre 3500 y 4500 de altura.

En los términos de transacción, se estipula que Teck podrá ejercer la opción realizando pagos a AbraSilver o colocando capital en esa compañía:

Los pagos incluirían:

-Un pago inicial en efectivo de u$s 500.000 al celebrar el Acuerdo de Opción.

-El 31 de enero de 2025 o antes de esa fecha, un pago en efectivo de u$s 1millón o, a elección de Teck, la suscripción de u$s 1 millón de acciones ordinarias de AbraSilver a un precio que será el mayor entre una prima del 25% sobre el precio promedio ponderado por volumen de los 20 días anteriores de las acciones en la TSX Venture Exchange, o 0,35 dólares canadienses por acción de ABRA y

- El 31 de enero de 2028 o antes, un pago en efectivo de u$s 1,5 millones.

La colocación de capital consistirá en cambio en en u$s 20 millones en gastos de exploración en el proyecto durante un período de cinco años y hasta u$s 6,3 millones en pagos opcionales en efectivo con respecto a los importes pagaderos a los proveedores subyacentes del proyecto.

Nueva sociedad para explorar La Coipita

Tras el ejercicio de la opción, las compañías constituirán una sociedad en Argentina bajo el nombre de Newco, para convertirse en titular del proyecto. Teck poseerá el 80% de las acciones en circulación de Newco y AbraSilver el 20% restante.

Cada una de las partes financiará su parte proporcional de los gastos futuros en el proyecto mediante aportaciones de capital a Newco o incurrirá en dilución en Newco.

Si la participación accionaria de una parte en Newco se diluye por debajo del 10% o en virtud de otras condiciones determinadas del Acuerdo de Opción, su participación accionaria se convertirá en una regalía del 1,1% de rendimiento neto de fundición sobre el Proyecto, de la cual el 0,6% puede ser recomprado por el pagador por un pago en efectivo de u$s 3 millones en cualquier momento.

La transacción quedó sujeta a la negociación y ejecución del acuerdo de opción definitivo y la satisfacción o renuncia de cualquier condición precedente en el acuerdo (incluida la recepción de las aprobaciones requeridas).