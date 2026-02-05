El CEO global de Shell, Wael Sawan, negó que la empresa tenga en venta sus activos en Vaca Muerta. “Fake news”, respondió categórico y rotundo el ejecutivo, cuando un analista le preguntó por eso durante la presentación de resultados que hizo este jueves el grupo angloneerlandeés. Hace dos semanas, la agencia Reuters había informado que Shell planeaba desprenderse de sus áreas en la formación, una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo. Agregó que, para eso, había ya había contactado a posibles compradores. Sin embargo, este jueves, tras la consulta de un analista, Sawan cedió la palabra a su CFO, Sinead Gorman, para que “corrija esa nota de fake news que apareció”. “Vi la misma nota. No creo que hayamos dicho algo acerca de ese activo específico en este momento. Así que, de hecho, leí muchas cosas en el diario, o, al parecer, sobre muchos otros activos que también estamos vendiendo, de las que no estaba al tanto”, replicó la jefa de Finanzas de la energética. Shell está en Vaca Muerta desde 2012. En 2018, la empresa vendió su negocio de downstream (refinería y comercialización) en el país para concentrarse en upstream (exploración y producción). Opera cuatro áreas de shale oil (petróleo): Sierras blancas, Cruz de Lorena (90%), Coirón Amargo Suroeste (80%) y Bajada de Añelo (50%). También tiene participaciones en La Escalonada y Rincón La Ceniza. En ambos, del 45%; la otra parte de se las compró YPF a TotalEnergies el año pasado). Además, está en Bandurria Sur (30%; YPF tiene 44,9% y Vista, 25,1%). En sus operaciones, la empresa -que en 2024 celebró sus 100 años en la Argentina- invierte un promedio de u$s 600 millones por año. La posibilidad de que Shell salga de Vaca Muerta cobró fuerza, en un contexto en que otras majors se fueron de la formación y capitalizaron oportunidades de precio. ExxonMobil cobró u$s 1700 millones por sus activos en 2024 (los compró Pluspetrol), Petronas embolsó u$s 1200 millones (adquirió Vista) y TotalEnergies, u$s 500 millones. El deal más reciente fue esta semana: Vista pagará u$s 712 millones por los activos de Equinor, algunas de cuyas partes la empresa de Galuccio vendió a YPF, operador de esos campos. La noruega declaró embolsar u$s 1100 millones por el total de la transacción. Lo otro que dio veracidad a la versión fue la salida de Shell de Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas licuado que impulsa YPF. Shell y la empresa argentina habían firmado un acuerdo en diciembre de 2024. Pero se desvinculó del proyecto un año más tarde, al menos, en su etapa inicial. La aclaración de Sawan sobre su permanencia en Vaca Muerta se hizo durante el anuncio de los resultados de 2025. El año pasado, Shell tuvo un beneficio neto atribuido de u$s 17.838 millones, un crecimiento del 10,8%, pese a haberse conseguido en un contexto de menores precios del gas y el petróleo. Los ingresos ascendieron a u$s 273.731 millones, un 5,3% menos que en el ejercicio previo.