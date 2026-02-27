Federico Furiase, asesor del ministerio de Economía y director del Banco Central, tomará un nuevo rol en el equipo. Asumirá como secretario de Finanzas, en lugar de Alejandro Lew. “Agradezco profundamente el compromiso y la dedicación de Alejandro Lew durante su gestión como secretario de Finanzas. En los últimos días estuvimos trabajando en una transición ordenada, tras su decisión de renunciar por razones personales”, tuiteó el ministro de Economía, Luis Caputo, en X. “Furiase asumirá como secretario de Finanzas. Cuenta con amplia y reconocida trayectoria en el ámbito económico y financiero”, explicó Caputo. “Alejandro continuará colaborando con el equipo económico en tareas vinculadas a su experiencia y trayectoria, aportando su conocimiento y profesionalismo” Notica en desarrollo