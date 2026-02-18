Volkswagen da un paso decisivo en su estrategia eléctrica en España con la llegada del ID. Polo, un coche 100% eléctrico que reinterpreta a uno de los modelos más icónicos de su historia en el año de su 50 aniversario. El compacto, que hasta ahora era conocido como ID.2all, se posiciona como el eléctrico más asequible de la marca y como una de las apuestas clave para democratizar la movilidad sostenible en el país. Fabricado en España, en la planta de Martorell, el nuevo ID. Polo marca el inicio de una nueva era para la compañía alemana. Con un precio estimado en torno a los 25.000 euros y un lanzamiento previsto para este 2026, el modelo promete combinar diseño renovado, tecnología de alta gama y hasta 450 kilómetros de autonomía en su versión más equipada. El Volkswagen ID. Polo incorpora el nuevo motor eléctrico APP290, que desarrolla 166 kW (226 CV), una cifra que lo sitúa entre los compactos eléctricos más potentes de su segmento. Esta mecánica no solo garantiza una conducción ágil y eficiente, sino también una respuesta inmediata propia de los vehículos eléctricos. En cuanto a la batería, el modelo ofrece dos configuraciones: Ambas versiones emplean la innovadora tecnología cell-to-pack, que integra directamente las celdas en el paquete sin carcasas intermedias. Esto reduce el peso, mejora la eficiencia y aumenta la densidad energética en aproximadamente un 10%, permitiendo recorrer más kilómetros con la misma energía. Todo ello se apoya en la nueva plataforma MEB+, diseñada específicamente para la próxima generación de eléctricos de Volkswagen. Además, la gama contará con una versión deportiva ID. Polo GTI, que mantiene los 226 CV pero suma un chasis optimizado, suspensiones deportivas y diferencial electrónico delantero eVAQ para maximizar la tracción en curva. Volkswagen estrena en el ID. Polo el nuevo lenguaje de diseño denominado “Pure Positive”, con una estética moderna y limpia que anticipa el futuro de la marca sin perder la esencia del modelo original. Entre sus principales rasgos destacan: La marca lo define como “tan Polo como siempre, reinventado por dentro”, combinando tradición y electrificación en un formato pensado para el uso diario. Uno de los pilares del ID. Polo es acercar equipamiento avanzado a un público más amplio. De ese modo, entre sus principales tecnologías destacan: El lanzamiento oficial con todos los detalles se dará a conocer en primavera de 2026, momento en el que se abrirán las reservas. Las primeras unidades llegarán a los concesionarios después del verano de este mismo año. Con el ID. Polo, Volkswagen no solo electrifica uno de sus modelos más emblemáticos, sino que busca convertirlo en el nuevo referente del coche eléctrico accesible en Europa, fabricado en España y con autonomía suficiente para el día a día y viajes de hasta 450 kilómetros.