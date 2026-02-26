Tradicionalmente, el dircom fue identificado casi exclusivamente con la prensa pero hoy ese rol es mucho más amplio e incluso, es desarrollado por personas dentro de las compañías que tienen otros cargos formales. Son los responsables del contacto con medios y voceros, gestionan crisis, asuntos públicos, stakeholders, comunicación digital, sustentabilidad y cultura interna, con llegada directa al CEO y participación en decisiones sensibles. Esa transformación explica por qué el cargo ganó peso estratégico. En ese marco, APERTURA presenta una nueva edición del Quién es Quién de Dircoms, la guía que reúne a los responsables de comunicación de las principales compañías del país, con sus cargos, estructuras y ámbitos de influencia. Una ayuda para dimensionar la importancia que tiene el puesto en las organizaciones actuales, la da el relevamiento KCI 2025, elaborado por la Universidad Austral y AmCham. De acuerdo con el estudio, la reputación y marca corporativa es la principal prioridad para los ejecutivos del área (28 empresas la ubican en primer lugar), mientras que en crisis y asuntos públicos el peso institucional es evidente: el 95% de los responsables tiene contacto muy frecuente con el CEO. El dircom no solo comunica: gestiona riesgo y política corporativa. En ese contexto, el Quién es quién de Dircoms de Apertura pone nombre y apellido a un rol que hoy es clave en la arquitectura de poder de las empresas argentinas.